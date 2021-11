Die listige Leonide verdreht allen den Kopf

Die Liebe hat schon manchen Autor zu wunderbaren Bühnengeschichten inspiriert. Jetzt hat Achim Lenz nach der Komödie „Triumph der Liebe“ von Pierre Carlet de Marivaux ein Musical inszeniert, das sehr unterhaltsam ist. Was auch an der Heldin liegt, die als junger Kerl verkleidet daher kommt.

Da kann man schon Mitleid bekommen mit Hermokrates und Hesione, haben sich die beiden Geschwister vorgerückten Alters doch zurückgezogen in eine Art Luftschloss, einen Tempel der Vernunft, in dem für Liebe und Gefühle nicht der geringste Platz ist. Hier gilt‘s allein der Philosophie! Sinnlichkeit und Lust? Ach was. Die werden allenfalls an der im Bücherregal versteckten Hausbar ausgelebt. Hier und da mal ein Schlückchen aus der Cognac-Flasche…

Natürlich erweist sich Pierre Carlet de Marivaux, der französische Barockdichter, in seiner Komödie „Triumph der Liebe“ als Anwalt ehrlicher Zuneigung jenseits selbstgewählter Keuschheit. Jeffrey Stock hat aus der Geschichte vor gut zwanzig Jahren ein Musical gleichen Titels gemacht. Jetzt entdecken Hermokrates und Hesione auf der großen Bühne des Theaters Münster ganz neue Seiten an sich selbst. Vor allem aber deren Neffe Agis, der gut aussehende „Student der Vernunft“, bislang noch bar jeder sinnlichen Erfahrung. Das ändert sich dank der Begegnung mit der listigen Leonide. Als strammer junger Kerl verkleidet, verdreht sie Agis den Kopf. Und nicht nur ihm, sondern auch dem grantigen Philosophen und dessen Schwester gleich mit. Bibliothek und Garten des Anwesens mutieren zu Schauplätzen amüsanter Begegnungen.

Regisseur Achim Lenz inszeniert „Triumph der Liebe“ als das, was es ist: ein herrlich verwirrendes Spiel, in dem nicht nur Leonide, sondern auch deren Dienerin Corine mehrfach äußerlich das Geschlecht wechseln und so für manches Wechselbad der Gefühle sorgen. Schließlich erwachen selbst in Harlekin und Dimas ganz menschliche Gelüste: Diener und Gärtner des Hausherrn machen sich Hoffnungen, die Herzen der unerwarteten „Jungs“ zu erobern, die sich natürlich als fesche, junge Frauen entpuppen.

Bernhard Niechotz steuert ein treffliches Bühnenbild und typengerechte Kostüme bei, Boris Cepeda am Dirigentenpult entlockt dem klein besetzten Sinfonieorchester mal spritzige, mal lyrische Klänge – Garanten für einen unterhaltsamen Abend.

So ganz nebenbei ist „Triumph der Liebe“ auch ein Plädoyer für den alten Slogan „Make love, not war!“, denn Leonide entpuppt sich als eben jene Prinzessin von Sparta, die Agis beiseite schaffen soll, um selbst den Thron zu besteigen. Wie schön, dass sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst, der Feldzug abgeblasen werden kann und selbst die vertrocknete Hesione und der verhärmte Hermokrates ihre Libido zu spüren beginnen.

Jeffrey Stocks Musical-Version der Marivaux-Komödie ist sicher nicht ganz in der Spitzen-Liga anzusiedeln. Ein wenig fehlt der „Drive“, auch Songs mit Ohrwurm-Qualität sind Mangelware, manche menschliche Begegnungen wirken etwas statisch. Gleichwohl kostet das ausgezeichnet singende Solisten-Ensemble auf der Bühne alle Möglichkeiten aus, die Stocks Partitur an Witz und Situationskomik bereithält.

Johann Zumbült, eine perfekte Musical-Stimme, gibt den Agis überaus sympathisch, Katrin Merkl als Leonide spielt sowohl im Rock als auch in der Hose mit ihrem Charme, Gerhard Mohr und Isa Weiß schaffen grandios den Wandel von den eher lebensabgewandten Gralshütern vermeintlicher Vernunft hin zu echten Menschen mit Appetit auf „Love“.

Leider schauen sie am Schluss in die Röhre, wenn es um die Zuteilung der zukünftigen Partnerinnen geht. Pech gehabt!

Christoph Rinke und Daniel Fries changieren zwischen Dümmlichkeit und Cleverness in diesem ganzen Spiel – und sind als Harlekin und Gärtner Sympathieträger, mit denen man sich freut, sie aber auch bedauert. Strippenzieherin mancher Verwirrspiele ist Ulrike Knobloch als Corine, die toll singend mit beiden Händen ins pralle Leben greift, indem sie mit Harlekin und Gärtner anbändelt – wenn schon, denn schon!

Lebhafter Beifall im Großen Haus für die Premiere einer hübsch entfalteten Erkenntnis: Nur die Liebe zählt!