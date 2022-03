Dieser Oboist setzt viele feine Akzente

Das, was von dem Konzert von „l’arte del mondo“ am Samstag in der Ba­gno-Galerie in Steinfurt besonders in Erinnerung blieb, war der Solist Ivan Podyomov. Mit ihm hatten sich Dirigent Werner Erhardt und seine Orchestermitstreiter einen erstklassigen Oboisten an ihre Seite geholt. Er musste sich nie bemüht in den Vordergrund spielen – und stand dennoch souverän im musikalischen Mittelpunkt. Der warme, nie aufgesetzte Ton seiner braunen klassischen Oboe, die kaum mit Klappen ausgestattet ist und eher wie eine Flöte gespielt wird, war die nächste angenehme Überraschung. Diese Qualitäten kamen in dem Oboenkonzert d-Moll von Ludwig Lebrun (1752-1790), der am Mannheimer Hof des Kurfürsten Karl Theodor wirkte, fein zur Geltung. Im einleitenden Alle­gro bereitete der mit Naturhörnern und historischen Flöten verstärkte Streicherklang dem Soloinstrument ein Fundament, das von diesem klangschön ausgenutzt und im letzten Satz pfiffig in einem kleinen Duell zwischen Hörnen, Flöten und der Solo-Oboe augenzwinkernd gesteigert wurde.

Spieltechnisch ist die Oboe ein in der Tat herausforderndes Instrument. Bei der Klasse eines Ivan Podyomov kommt es aber nie zu überanstrengt wirkenden Momenten. Sein fein ziseliertes Spiel und seine vorsichtigen Verzögerungen lassen die melodischen Akzente der Kompositionen noch schlüssiger daherkommen. „l’arte del mondo“ war stets ein wirklicher Partner, musste nie auftrumpfen, sondern pflegte ein wirkliches Miteinander.

Nach der Pause mag Mozarts Oboenkonzert C-Dur bei den begeisternden Zuhörern bekannter gewesen sein, aber auch hier gelangen Ivan Podyomov durch kluge rhythmische Akzentuierungen besondere Momente. Dieses Oboen-Erlebnis war in zwei Sinfonien von Leopold Hofmann (1759-1793) eingerahmt, die von einem Komponisten kündeten, der zu seiner Zeit zu besonderem Ruhm im Kosmos der „Wiener Klassik“ gekommen war. Verdienstvoll von Werner Erhardt und dem hellwachen Orchester, dass diese eher selten zu hörenden Preziosen in der Bagno-Galerie nun wiederzuentdecken waren. Es gab stürmischen Applaus.