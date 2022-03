Durch Kunst auf die Ukraine schauen

Dass Künstler, die sich bewusst zu Repräsentanten eines Staates machen, in Rechtfertigungsnot kommen, wenn dieser Staat mit einem Krieg gegen das Völkerrecht verstößt, erlebt man derzeit an Beispielen wie Anna Netrebko oder Waleri Gergijew. Die Probleme, denen sie begegnen, haben nichts mit ihrer Herkunft zu tun, sondern mit ihrer Haltung. Und dieser Umstand wird auch nicht durch das Verhalten etwa eines Münchner Oberbürgermeisters relativiert, dem bis vor wenigen Wochen der Glamourfaktor eines Gergijew noch wichtiger war als dessen bekannte und von an­dren kritisierte Putin-Treue.

Wie aber gehen wir mit der Kunst der Russen um? Tschechow und Tschaikowsky lassen wir uns nicht von Putin verleiden, sagte sinngemäß Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Gewiss hat sie recht – und doch ist die Wirklichkeit komplexer, wie gerade der Vorgang des Prager Theaters zeigt, das Tschaikowkys in der Ukraine spielende Oper „Pantöffelchen“ nun nicht mehr aufführen mag. Und ein Kritikerkollege schrieb vor wenigen Tagen, dass das glanzvolle Finale der „Bilder einer Ausstellung“ von Modes Mussorgsky gleichsam von Putin geschändet wurde: „Das große Tor von Kiev“ sei vom Blut der Ukrainer überströmt. Schwierig, hier abzuwägen: Der sowjetkritische Roman „Doktor Schiwago“ geht in Ordnung, „Krieg und Frieden“ vielleicht auch noch, obwohl da das Böse aus dem Westen kommt; aber gehören Tschaikowskys vierte und fünfte Sinfonie, die so triumphal enden und für deren sentimentale Passagen Adorno einst das parodistische Bonmot „sonnige Mondnacht auf der Krim“ (!) prägte, jetzt in den Giftschrank? Von der lärmenden Triumph-Ouvertüre „1812“ mit Zarenhymne und Glockengeläut gar nicht zu reden?

Gut, man könnte sich dieser Frage auch auf ganz andere Weise nähern und über den Luxus solcher Debatten lästern, während Menschen um ihr Leben bangen, viele es schon verloren haben. Man könnte sich zudem über die Sorge um zerstörte Kulturschätze im Krieg lustig machen, wie sie etwa die Unesco umtreibt. Was ist denn schlimmer, mag eine polemische Frage jenseits des gegenwärtigen Leids lauten: die Zerstörungen durch Gewehrkugeln an der Kathe­drale von Reims oder nicht doch der Tod unzähliger Soldaten auf den Weltkriegs-Schlachtfeldern in Frankreich?

Wie so oft liegt die Wahrheit, höchst unbequem für Fundamentalisten, zwischen den Extremen. Ja, gewiss gibt es Kunst, die die Herrschaft glorifiziert, hat es sie in Opern gegeben, in Hymnen und Huldigungsgedichten – einen Dichter wie Heinrich von Kleist („In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!“) könnte man gewiss ebenso flott verdammen wie einen Philosophen Friedrich Hegel, der den Eroberer und Diktator Napoleon als „Weltgeist zu Pferde“ bewunderte. Und ja, wichtiger, als ein Theatergebäude in der Ukraine zu schützen, ist es, die Menschen zu retten, die darin Zuflucht suchen.

Und doch geht es hier nicht um ein „entweder – oder“, sondern um ein „sowohl – als auch“. Denn wer einmal begriffen hat, dass Kunst und Kultur kein nettes Etwas zur gefälligen Zerstreuung sind, sondern dem kollektiven Bewusstsein der Menschen eine Stütze geben und im Idealfall einen Wertekanon vermitteln, der wird sie nicht als vernachlässigenswert abtun und sich also auch um ihr Fortbestehen sorgen. So unerträglich es für einen Vertriebenen des Putin-Krieges gerade auch sein könnte, in einem Beethoven-Streichquartett der russischen Zarenhymne zu begegnen – wie einem Holocaust-Überlebenden den Assoziationen bei gewissen Klängen von Liszt oder Wagner.

Doch dass Kunst die Zeiten überdauert, hat sie eben jener Komplexität zu verdanken, die über simple Botschaften hinausweist. Weshalb etwa das Werk eines NS-Kollaborateurs wie Knut Hamsun weiterhin gelesen wird. Und weshalb wir heute aus dem großen Funds russischer Kunst nicht nur Solschenizyns „Archipel Gulag“ mit gutem Gewissen lesen können, der das Schreckensregime der Sowjets schildert, oder Mussorgskys Oper „Boris Godunow“ ansehen, die einen Zaren im Wahnsinn zeigt. Sondern sich auch Tschaikowskys „Kleinrussische“ zweite Sinfonie anhören, die nach einem Ukraine-Aufenthalt entstand, den zaristischen Namen im Titel führt und ukrainische Volkslieder verwendet. Böswillig ließe sich heute kulturelle Aneignung unterstellen – zu Tschaikowskys Zeit hingegen wurde umgekehrt der Vorwurf erhoben, der Komponist verhalte sich „westlich“ und unpatriotisch. Beschäftigen wir uns doch mit dieser Kunst. Vielleicht lenkt sie gerade den Blick auf jene Menschen, die derzeit so großes Leid erfahren.