Ein Meister des Licht- und Schattenspiels

Im Stadtmuseum Münster ist ab Montag bis Februar eine Ausstellung über den Fotographen Pan Walther zu sehen. Walther hatte in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ein eigenes Atelier in Münster und hat auch viele Berühmtheiten abgelichtet. Doch sein Werk geht über seine Porträtfotos hinaus.

Er war einer der bekanntestes Porträtfotografen des vergangenen Jahrhunderts: Pan Walther. Da er im November 100 Jahre alt geworden wäre, widmet ihm das Stadtmuseum Münster nun „die erste große Retroperspektive im 21. Jahrhundert“, erläutert der stellvertretende Museumsleiter Dr. Axel Schollmeier. „Das sind alles Werke aus seinem Nachlass, die er selbst gemacht und entwickelt hat“, sagt Schollmeier über die rund 130 Bilder, die von Montag an zu sehen sind.

Erst durch Walthers intensive Nachbearbeitung seiner Fotografien in der Dunkelkammer sei das für ihn typische intensive Spiel aus Licht und Schatten entstanden. „Er hat den Schwarz-weiß-Kontrast bis zum technischen überhaupt Machbaren ausgereizt“.

Landschaftsfotografien und Bäume

Obwohl Pan Walther für seine Porträtfotos bekannt war – neben vielen berühmten und auch weniger berühmten Vertretern der münsterischen Stadtgesellschaft seiner Zeit lichtete er unter anderem den Maler Otto Dix oder Willy Brandt ab –, bilden diese nur einen relativ kleinen Teil der Ausstellung im Stadtmuseum.

Denn der Lichtbildner – wie er sich selbst bezeichnete – hat am liebsten auf einer seiner zahlreichen und regelmäßigen Reisen fotografiert. So ist der typische Schwarz-weiß-Kontrast besonders auf seinen in die tiefe gehenden Landschaftsfotografien andalusischer und französischer Gebirge erkennbar. Ein anderer Bereich der recht klar strukturierten, wenn auch leicht überladenen Ausstellung, widmet sich dem Thema Bäume: „Walther hat seinen Studenten immer gesagt: ‚Geht in den Wald und fotografiert Bäume‘“, erzählt Schollmeier, der für die Ausstellung in Zusammenarbeit mit Walthers Sohn Tausende Bilder durchforstete. „Er hatte ein Interesse an Menschen, Formen und Strukturen“, stets habe Walther nach eindrucksvollen Motiven gesucht.

Auch einige Porträtfotos Walthers sind in der Ausstellung zu sehen. Allerdings bilden sie nur einen Teil des Ganzen Foto: Joel Hunold

Schwarz-weiß-Kontrast hervorheben

Man bekommt Impressionen des News Yorks der 80er Jahre, erlebt Menschen, die an Prozessionen und Wallfahrten in Südfrankreich und Italien teilnehmen und erhält dank mehrerer Selbstporträts einen Eindruck vom Menschen hinter der Kamera. Dieser war sich nicht zu schade, sich selbstironisch in Szene zu setzen.

In Szene setzen will das Stadtmuseum auch die Bilder, weshalb man den Parkettboden des Ausstellungsraums eigens mit weißen Platten ausgelegt hat. „So tritt der Schwarz-weiß-Kon­trast noch stärker hervor“, sagt Schollmeier. Wer zuvor in der Playmobilausstellung des Stadtmuseums war, werde den Raum wohl nicht wiedererkennen.

Walther hat gerne und viel auf Reisen fotografiert. Foto: Joel Hunold

In der Mitte des Raums angeordnet, bilden die überschaubaren Porträtaufnahmen, die zumeist Freunde Walthers zeigen, trotz der umgebenden fotografischen Vielfalt den Mittelpunkt der Ausstellung.

Die Pan-Walther-Ausstellung ist von Montag an (1. November) bis zum 22. Februar im Stadtmuseum Münster an der Salzstraße zu sehen.