„Er zwingt die Welt zum Hinschauen“

Seit nunmehr zehn Jahren ist Papst Franziskus im Amt. Der Journalist und Buchautor Andreas Englisch zieht in einem Buch mit dem Titel „Das Vermächtnis von Papst Franziskus“ Zwischenbilanz. Dabei würdigt er einen Pontifex, der zuallererst die Armen und Schwachen im Blick hat. Das erhoffte Reformtempo für eine Kirche in einer schweren Glaubwürdigkeitskrise hat sich allerdings nicht eingestellt.

Vor zehn Jahren, am 13. März 2013, wurde der argentinische Erzbischof Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt. Das veränderte das Machtgefüge im Vatikan, da mit dem zurückgetretenen Benedikt XVI. und seinen Anhängern ein Konflikt um den Kurs der Kirche begann. Diese „Epoche der zwei ­Päpste“ endete mit dem Tod des deutschen Papstes am 31. Dezember 2022. Der Vatikan-Experte Andreas Englisch hat jetzt das Buch „Das Vermächtnis von Papst Franziskus“ veröffentlicht.

Ist es schon Zeit für ein Vermächtnis des amtierenden Papstes? Und wird Franziskus eher aus dem Amt scheiden als Johannes Paul II. oder Benedikt XVI.?

Andreas Englisch: Mit dem Tod Joseph Ratzingers ist eine Epoche zu Ende ­gegangen. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte haben zehn Jahre lang zwei Päpste miteinander regiert und sich gegenseitig das Leben schwergemacht. Man wird sich in den künftigen Epochen fragen, was eigentlich passiert, wenn ein Papst zurücktritt und dann noch viele Jahre im Vatikan neben einem anderen regierenden Papst lebt. Diese Antwort hat Franziskus jetzt gegeben, das ist sein Vermächtnis. Was jetzt folgt, ist ein ganz normales Pontifikat. Man wird noch in Jahrhunderten über diese zehn Jahre mit zwei Päpsten sprechen. Solch eine Ausnahmesituation wird sich so schnell nicht wieder ereignen. Und Franziskus wird nicht zurücktreten, auf keinen Fall.

Was macht Sie da so sicher?

Englisch: Päpste müssen einen Brief für den Fall aufsetzen, dass sie nicht mehr denken oder nicht mehr sprechen können. Diesen Brief kann man in solchen Fällen aus der Schublade ziehen, damit ist der Rücktritt dann erledigt. Franziskus zeigt keinerlei Anzeichen von Amtsmüdigkeit, im Gegenteil. Er hat jetzt die Ziele der Auslandsreisen für dieses und nächstes Jahr bekannt gegeben.

Und wenn Franziskus ernsthaft erkrankt?

Papst Franziskus vor wenigen Tagen bei einer Audienz im Vatikan Foto: Andrew Medichini

Englisch: Wenn ein Papst zurücktritt, dann tut er das, weil er körperlich nicht mehr dazu in der Lage ist, sein Amt auszuüben. Es kann mal eine Übergangsphase geben, in der ein Papst krank ist und zurücktritt, weil er nur noch wenige Wochen zu leben hat. Aber zurücktreten und dann noch zehn Jahre wie ein Schattenpapst agieren, das wird es in den nächsten 500 Jahren nicht geben.

Hat Benedikt XVI. wirklich in Franziskus’ Pontifikat hineinregiert?

Englisch: Ja, und das ging ja sofort los. Unmittelbar nach seinem Rücktritt ging Joseph Ratzinger nach Castel Gandolfo und sagte, dass er sich nicht einmischen werde. Doch im selben Monat zwang er seinen Nachfolger, unter dessen Namen eine Enzyklika über den Glauben zu veröffentlichen, die Ratzinger geschrieben hatte. Dass es Probleme geben würde, war von Anfang an klar. Das erschreckende Ausmaß dieses Konflikts hat nichts so deutlich gezeigt wie das Buch von Benedikts Privatsekretär Georg Gänswein. Die Anti-Franziskus-Fraktion hat unmittelbar nach dem Tod Benedikts ein Buch rausgehauen, um damit eine Kampagne gegen Franziskus zu machen. Auf dem Rückflug aus Afrika hat Franziskus gesagt, dass der Tod Benedikts instrumentalisiert worden sei. Das zeigt, wie heftig dieser Konflikt ausgetragen worden ist.

Ist das auch der Grund für Franziskus’ distanzierte Worte bei der Trauerfeier für Benedikt XVI.?

Englisch: Als ich an dem Tag auf den Petersplatz kam, konnte ich mich mit den anderen älteren Kollegen noch gut an die Trauerfeier für Johannes Paul II. erinnern. Damals hatte ein hochemotionaler Kardinal Ratzinger die Lebensstationen des polnischen Papstes nachgezeichnet. Dieses Mal war es anders. Als ich Franziskus’ Rede bekam, konnte ich kaum glauben, was ich las, und dachte: Die machen ein Requiem und erwähnen Benedikt XVI. nur in einem einzigen Satz, der hat 40 Jahre herausgehobene Aufgaben im Vatikan gehabt – und mehr fällt denen nicht ein. Da saß die ganze Welt vor dem Petersdom. Und dann kam diese Rede, die davon zeugt, wie tief der Graben zwischen Benedikt und Franziskus war.

Benedikt XVI. galt als Übergangspapst und war dafür mit knapp acht Jahren relativ lange im Amt. Warum war am 19. April 2005 die Zeit noch nicht reif für Jorge Bergoglio aus Argentinien, den späteren Papst Franziskus?

Englisch: Damals brach ein Kardinal das Konklavegeheimnis und berichtete, dass Bergoglio nach Ratzinger die meisten Stimmen bekommen hatte. Gegen Ber­goglio soll vor allem dessen Vergangenheit während der Militärdiktatur in Argentinien gesprochen haben. Das schien den Kardinälen 2005 zu riskant.

Am 13. März ist Franziskus zehn Jahre Papst. Wie sehr hat dieser Konflikt zwischen dem Benedikt-Lager und dem Franziskus-Lager das Pontifikat in dieser Zeit belastet?

Englisch: Zweimal ist Franziskus an der Benedikt-Fraktion gescheitert. Während der Amazonas-Synode wollte er die Lockerung des Zölibats einführen. Das wurde ebenso boykottiert und verhindert wie die Möglichkeit für Wiederverheiratete und Geschiedene, einfacher zu den Sakramenten zugelassen zu werden. Während wir mit Benedikt in Paris auf den Champs-Élysées und in New York City auf der 5th Avenue waren, sind wir mit Franziskus an Orte geflogen, wohin keiner will. Nach Mosambik ins Krankenhaus, nach Madagaskar zu Straßenkindern, nach Myanmar zu den Rohingya und nach Lesbos ins Flüchtlingslager. Der Papst sagt immer: „Wenn ich dort nicht hinfahre, dann fährt da keiner hin.“ Er sieht sich als der Mann, der die Welt zwingt, nicht mehr wegzuschauen. Wenn der Papst ein überfülltes Flüchtlingscamp mit 24 000 Menschen besucht, dann sind 500 Kameras dabei. Das ist ihm im Laufe seines Pontifikates wirklich gelungen.

Ihr Buch „Der Pakt gegen den Papst“ ist vor knapp drei Jahren erschienen. Existiert dieser Pakt der Konservativen im Vatikan nach Benedikts Tod noch?

Englisch: Die Galionsfigur ist nicht mehr da. Das ist ein riesiger Einschnitt. Das Hauptargument gegen Franziskus war der große Theologe Benedikt XVI. Ich sehe derzeit niemanden, der seinen Kopf herausstreckt. Seitdem auch Georg Gänswein freigestellt ist, hat der Papst zum ersten Mal in seinem Pontifikat freie Hand. Franziskus’ wichtigste Theologie ist zu sagen, dass die Kirche sich schämen und von ihrem hohen Ross absteigen müsse.

Für manche konservative Katholiken ist ein lateinamerikanischer Befreiungstheologe gleichzusetzen mit einem Kommunisten. Wegen seines sozialen Engagements kommt Franziskus in Deutschland gut an. Warum ist er beim Synodalen Weg in Deutschland konservativ?

Englisch: Das ist eigentlich ganz einfach. Als Papst hat man zwei Möglichkeiten: Entweder hält man den ganzen Laden zusammen, dann müssen überall auf der Welt alle Regeln gleich sein; oder man lässt zu, dass jeder macht, was er will. Franziskus sagt, dass man den ganzen Laden verändern könne. Aber das funktioniert nicht, wenn ein Land dieses macht und ein anderes Land jenes. Dann ist das keine katholische Kirche mehr. Den Deutschen geht die Reform viel zu langsam, was Frauenordination und den Umgang mit Homosexualität angeht. Doch wenn man das alles schnell ändert, dann ist das eine andere Kirche. Dazu sind Franziskus und viele andere in der Weltkirche nicht bereit. Der Papst kann kleine Reformen schrittweise umsetzen: In Deutschland dürfen Frauen in den katholischen Kirchen taufen und Wiederverheiratete zur Kommunion gehen, das war lange Zeit undenkbar. Wenn man Reformen schneller umsetzen würde, wäre die Gefahr der Kirchenspaltung da.

Seit Martin Luther stehen deutsche Katholiken in Rom in keinem guten Ruf. Spielt dieser historische Aspekt eine Rolle?

Englisch: Natürlich. Deutschland ist das Land, das zu einer der beiden großen Kirchenspaltungen geführt hat. Und natürlich belächelt die Kurie im Vatikan, dass wieder aus Deutschland Forderungen kommen. Ich will das gar nicht kleinreden, denn ich finde die Anliegen der deutschen Katholiken richtig. Unter dem Druck dessen, was der sexuelle Missbrauch angerichtet hat, halte ich Forderungen nach größeren Reformen für nachvollziehbar. In dieser Frage bewegt sich auch Franziskus zu wenig. Ich verstehe die Enttäuschung in Deutschland, aber ich verstehe auch den Vatikan. Denn die katholische Kirche wächst gerade in vielen Teilen dieser Erde sehr schnell, wie in Afrika und Lateinamerika. Die Leute dort wollen keine andere Kirche.

Wer will denn eine andere Kirche?

Englisch: Das ist genau der Punkt. Die Leute, die eine radikale Veränderung der katholischen Kirche wollen, gehen selbst gar nicht in die Kirche. Aber die Leute, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die wollen keine ordinierten Frauen und auch keinen anderen Kurs. Einen anderen Kurs fordern meistens die, die mit der Kirche gar nichts mehr zu tun haben.

Gibt es an der Basis mehr Maria 1.0 als Maria 2.0?

Englisch: Innerhalb der katholischen Kirche gibt es viel Bewegung, auch wegen Deutschland. Die „Out in Church“-Bewegung homosexueller Katholiken ist ein großer Schritt nach vorn. Es hat einen Vorstoß gegeben, dass das Segnen homosexueller Paare durch einen Priester verboten werden soll. Diesen Vorstoß hat der Papst gestoppt. Ich war einmal dabei, als eine geschiedene deutsche Frau Franziskus angesprochen hat, dass ihr Pfarrer ihr die Kommunion verweigere. Was hat der Papst geantwortet? „Suchen Sie sich einen anderen Pfarrer.“ Diese Hartnäckigkeit, mit denen die Deutschen auf diese Themen bestehen, ist dem Papst fremd. Die drei deutschen Luxusprobleme interessieren Franziskus nicht, ihn interessiert der Bürgerkrieg in Myanmar mit 15 000 Toten am Tag und das Schicksal der afrikanischen Frauen, die übers Mittelmeer getrieben werden, um sich in Europa als Prostituierte ausbeuten zu lassen.

Wer wird der nächste Papst?

Englisch: Die besten Chancen hat Luis Antonio Tagle von den Philippinen, der seit 2019 im Vatikan arbeitet.