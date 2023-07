Im welken Griff der Gipshand

Unter den vielen Horrorfilmen, mit denen die Verleihfirmen inzwischen fast jede Woche die Spielpläne auffüllen, lassen nur wenige wirklich aufmerken. Umso erfreulicher sind die Produktionen, die dann doch herausragen aus dem Einerlei der billigen Geisterbahn-Schreckeffekte, entweder, weil sie neue Wege gehen, oder aber, weil sie sich Bekanntes vornehmen und so überzeugend neu verschrauben, dass es fast schon wieder frisch wirkt.

In die letzte Kategorie gehört „Talk to me“, das Kinodebüt der australischen Regiebrüder Danny und Michael Philippou. Auf ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal „RackaRacka“ zelebrieren die beiden Enthusiasten seit zehn Jahren eine sehr persönliche Art von Chaos-Grusel im Kurzfilmformat. Fast sieben Millionen Abonnenten gucken regelmäßig zu. Entsprechend viel Hype herrschte denn auch um ihren Leinwanderstling rund um die ersten Vorführungen beim Sundance Festival und auf der Berlinale.

Zum Glück war der Rummel berechtigt. „Talk to me“ nimmt die Klischees des Teeniehorrors aus Liebhaberperspektive ernst, um sie mit durchweg starken Darstellern so kraftvoll durchzuspielen, dass dabei auch Themen wie Traumabewältigung und Trauer mitverhandelt werden können. Verpackt ist das alles in einer herrlich hemmungslosen Schock- und Schreckensdramaturgie, die selbst abgebrühte Horrorfilmfans zum Quieken bringen dürfte, mit wirkungsbewusster Montage, cleverer Tonregie und Spezialeffekten, die überwiegend nicht aus dem Computer stammen. Eine schaurige Wohltat!

Erzählt wird von ein paar Teenies, die aus Spaß Séancen veranstalten, in deren Mittelpunkt eine grausige Gipshand steht: Wer sie ergreift und die Worte des Filmtitels spricht, lässt einen Geist in sich hineinfahren. Nach 90 Sekunden muss aber Schluss sein. Nicht alle halten sich an diese Regel, natürlich auch Protagonistin Mia nicht (Sophie Wilde), die den Tod ihrer Mutter beklagt und Pandoras Büchse öffnet. Was dann passiert, ist für wagemutige Genrefans definitiv sehenswert.

