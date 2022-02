In der Abtei des Verbrechens

Ein toter Mönch im Schweineblutbottich als Folge einer Reihe von Morden im Kloster: Damit schrieb sich der italienische Autor Umberto Eco in die Bestsellerlisten. In Deutschland wurde „Der Name der Rose“ vor 40 Jahren zum meistverkauften Buch.

„Begonnen habe ich im März 1978“, schrieb der Autor im Rückblick, „getrieben von einer vagen Idee: Ich hatte den Drang, einen Mönch zu vergiften.“ Nein, deftige Ironie war diesem Herrn Professor nicht fremd: Umberto Eco aus dem italienischen Piemont, ein weithin anerkannter Experte für Semiotik, also die Lehre der Zeichen, wollte einmal die Pfade seiner Wissenschaft verlassen und als Romanschreiber so richtig einen draufmachen. Einen Krimi mit Mönchen im Kloster wollte er schreiben. Und dafür bot sich als grobe Handlungszeit das Mittelalter an, erzählte Eco später, weil die meisten Klöster von den Erinnerungen an diese Epoche zehren – die ihm aus seiner Forschung vertraut war: „Die Gegenwart kenne ich nur aus dem Fernsehen, über das Mittelalter habe ich Kenntnis aus erster Hand.“

1980 erschien Ecos Debütroman in Italien, schon 1982 in Deutschland – und wurde nach Verlagsangaben zum meisterverkauften Buch des Jahres. Auch zum meistgelesenen? Daran mögen Zweifel erlaubt sein, denn das mehr als 600 Seiten starke Werk ist nichts zum flotten Wegschmökern. Die Krimistruktur um einen Ermittler, dessen Name William von Baskerville deutlich auf den Detektiv Sherlock Holmes hinweist („The Hound of the Baskervilles“), kaschiert ebenso wenig wie der wohlige Schauer um die fantasievoll erdachte Mordserie in einer Abtei die geistesgeschichtlichen Pfunde der schönen Schwarte.

Umberto Eco wurde am 5. Januar 1932 in Alessan-dria (Piemont) geboren und starb am 19. Februar 2016 in Mailand. Er zählte zu den bedeutendsten Schriftstellern und Wissenschaftlern der Gegenwart. Eco hat nach seinem Debütroman noch eine Reihe von Romanen wie „Das Foucaultsche Pendel" oder als letztes Werk dieser Gattung „Nullnummer" geschrieben, die allerdings nicht die Wirkung seines Geniestreichs „Der Name der Rose" hatten. Lesenswert sind auch seine Essays.

Baskerville, zufällig mit den brutalen Taten konfrontiert, ist ein ehemaliger, zum Aufklärer geläuterter Inquisitor, der es im Laufe der Handlung mit zwei gewichtigen Gegenspielern aufnehmen muss: seinem alten Rivalen und gnadenlosen Ermittler Bernard Gui und dem blinden Hüter der Klosterbibliothek, Jorge von Burgos. Auch hier verweist der sprechende Name auf ein – sogar reales – Vorbild in der Literatur, nämlich auf den blinden Erfinder fantastischer Geschichten Jorge Luis Borges.

Zwischen der Ankunft Baskervilles mit seinem Helfer Adson von Melk, der als naiver Fragesteller dem Sherlock-Holmes-Gefährten Watson nachgebildet ist, und dem zerstörerischen Brand der Abtei am Ende bildet die Mordermittlung ein Handlungsgerüst, das philosophische und kirchengeschichtlich Themen umklammert. Gelehrte Dispute ranken sich um die Frage, ob Jesus arm war und seine Jünger es sein sollten; es geht um die Machtverteilung zwischen dem Papst in Avignon und dem exkommunizierten Kaiser, und auf die mittelalterlichen Bußprediger um den legendären Fra Dolcino und die Gewalt gegen sie verwendet Umberto Eco seine ganze erzählerische Kraft. Wer literarische Bilder eines dunklen und blutigen Mittelalters sucht, wird hier reichlich bedient – und manche Kathe­dralbau-Erzähler und Wanderhuren-Begleiter dürften hier inspiriert worden sein.

Die Filmkunst konnte sich ein solches Fest der Bilder nicht entgehen lassen: Produzent Bernd Eichinger schuf mit Regisseur Jean-Jacques Annaud ein Spektakel, in dem die theologischen Debatten schrumpfen und Schreckeffekte, Sex und Scheiterhaufen den Schauer beim Schauen verstärken. Der Clou des Erfolgsfilms lag neben der Regie in der Besetzung der Hauptrolle. Den mittelalterlichen Ermittler Baskerville spielte jener große Schotte, der vielen Fan noch heute als Idealbesetzung des Agenten James Bond gilt: Sean Connery, mit Bart und Kutte auf reif, aber kernig getrimmt. Denn wie sagt Adson über ihn: „Er mochte ungefähr fünfzig Lenze zählen, war also schon ziemlich alt.“ Viel später folgte noch eine – nicht ganz so berühmte – Serie.

Wie Sherlock Holmes ist dieser Schnüffler, der gleich zu Beginn aus wenigen Indizien auf das entlaufene Pferd des Abts schließt und sich dafür bewundern lässt, recht eitel – was er mit seinem Erfinder Umberto Eco gemein hat. Der breitet im Roman nicht nur sein geballtes Wissen über radikale Armuts- und Bußprediger aus, sondern trumpft auch als Sprachschöpfer auf, der die gewaltige biblische Apokalypse als literarisches Vorbild ausschlachtet. In seiner „Nachschrift zum Namen der Rose“ gibt Eco nur zu gern darüber Auskunft, wie doll er das alles gemacht hat, von der filmreifen Länge der Dialoge bis zum literarischen Modell des „Doktor Faustus“ von Thomas Mann, der einen gealterten Erzähler von einst erzählen lässt – wie Adson von Melk.

In einer sonst sehr positiven Kritik aus dem Jahr 1982 beschrieb Dieter E. Zimmer das Buch als „Professorenroman“: reich an Einsichten, arm an Lebenserfahrungen – naja! Aber er nutzt dazu ein wunderbares William-Zitat: „Oh, was für ein schlimmer Tag, lieber Adson! Voller Blut und Verderben! Für heute hab’ ich genug davon!“