In dunklen Nischen unterwegs

Münster

Der Roman „Apokalypse Baby“ der französischen Autorin Virginie Despentes erschien 2010. So ziemlich jede Person in dieser giftigen Mischung aus Krimi, Roadmovie und Gesellschaftssatire ist an irgendwelchen Ansprüchen gescheitert – den eigenen oder denen der Gesellschaft. Das zeigt sich auch in der Bühnenadaption von Regisseur Tobias Dömer, die am Sonntag im U2 des Theaters Münster Premiere feierte.

Von Helmut Jasny