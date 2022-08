Können Sie Atze noch leiden, Herr Schröder?

„Nach zwei Jahren wusste ich gar nicht mehr, ob ich noch richtig Komiker bin“, sagt Atze Schröder im Interview. Doch jetzt kommt er zurück auf die Bühne – am 27. August tritt er in Telgte auf.

Atze Schröder steht seit 28 Jahren mit Locken-Perücke und Pilotenbrille auf der Bühne – hier mit seinem neuen Programm „Ehrliche Gefühle“. Wie schafft der Comedian es, in ernsten Zeiten witzig zu sein?

„Durch schlechte Laune ist ja auch nix besser geworden – noch nie!“, sagt Atze Schröder. Seit 28 Jahren steht er mit Locken-Perücke und Pilotenbrille auf der Bühne und erklärt die Welt. Die sieht in diesen Tagen so düster aus wie nie in den vergangenen drei Jahrzehnten. Warum Humor gerade jetzt wichtig ist und warum er seine Bühnenfigur mehr liebt als je zuvor, erklärt der Comedian im Interview.