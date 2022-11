Klänge aus dem neuseeländischen Busch

Ein Streichquartett spielt Streichquartette. Denkt man. Doch drei Damen und ein Herr am Cello aus Neuseeland zeigten in der Bagno-Konzertgalerie, dass da noch mehr geht.

Das außergewöhnliche New Zealand String Quartet in der Bagno-Konzertgalerie

Was für noch nie gehörte Klänge im Bagno: eine flötende Bratsche, ein Cello, das trompetet, und Geigen, die Vogelstimmen so exakt imitieren, dass man meint, im Wald zu sein. Und welche noch nie gesehene (!) Zugabe, bei der die drei Damen des Quartetts, während sie spielen, Pausengymnastik machen und das Cello so tut, als sei es ein Computer. Ein selten abwechslungs- und temporeiches und über Strecken tief berührendes Konzert des New Zealand String Quartet riss die Zuhörer im ausverkauften Bagnosaal zu wahren Begeisterungsstürmen hin, für die sich Helene Pohl, Monique Lapins, Gillian Ansell und Rolf Gjelsten mit drei Zugaben bedankten.