Kluger Sachwalter der Kultur Westpreußens

Er war ein kundiger und kluger Sachwalter des kulturellen und künstlerischen Erbes Westpreußens und ein Museumsmann mit Leib und Seele: Im Alter von 62 Jahren ist der langjährige Direktor des Westpreußischen Landesmuseums in Warendorf, Dr. Lothar Hyss, am 19. März plötzlich und unerwartet gestorben. Dies teilte das Museum in einem Nachruf mit.

Lothar Hyss wurde am 5. März 1960 in Friedrichsfelde im Oppelner Schlesien geboren. Nach dem Studium der Kunstgeschichte in Bonn arbeitete er zehn Jahre lang im Haus Schlesien in Königswinter. 1998 übernahm er die Position des Museumsdirektors des damals noch im Drostenhof in Münster-Wolbeck beheimateten Westpreußischen Landesmuseums.

Während seiner langjährigen verdienstvollen Tätigkeit baute Hyss Kooperationen mit Museen im ehemaligen Westpreußen auf, unter anderem mit dem Natio­nalmuseum und dem Historischen Museum Danzig/Gdańsk. Darüber hinaus betreute er die Außenstelle des Westpreußischen Landesmuseums in Krockow/Krokowa. Zu beispielhaften Ausstellungen zählten Präsentationen von Kunstschätzen des Deutschen Ordens aus dem Diözesanmuseum in Pelplin oder auch Danziger Malerei des 19. Jahrhunderts aus dem Danziger Nationalmuseum.

Lothar Hyss initiierte und begleitete den Umzug des Museums von Wolbeck ins ehemalige Franziskanerkloster nach Warendorf, das 2014 mit neuer Konzeption eröffnet wurde. Im April 2021 ging Hyss nach 23 Jahren als Museumsdirektor in den Ruhestand.