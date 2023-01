Lauter sprechende Momente

„Ah, die Klemm, das ist die einzige Künstlerin.“ Mit diesen Worten duldete Gerhard Schröder in der Wahlnacht 1998 die Fotografin Barbara Klemm in der „Baracke“, wie die Bonner Parteizentrale der SPD hieß. Mit einer Sonderausstellung blickt die Ludwiggalerie Schloss Oberhausen in rund 120 Werken auf das fotografische Schaffen der 1939 in Münster geborenen Fotojournalistin und Fotokünstlerin, die einmal die „Grande Dame“ der bundesdeutschen Fotoszene genannt worden ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert