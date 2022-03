Man nennt ihn „Prinz der Romantik“

Seit über 40 Jahren steht der Name Richard Clayderman für leichte, eingängige Unterhaltungsmusik am Klavier. Nun hat der mittlerweile 67-Jährige sein 35. Studio-Album herausgebracht. Außerdem will er bald wieder auf Tour gehen.

Wer die 1970er und 1980er Jahre als Musikfreund erlebte, der sah sich bei der „U-Musik“ unterschiedlichsten Strömungen ausgesetzt. Vom harten Punk-Rock bis zur Neuen deutschen Welle oder zum soften Disco-Pop. Und dann gab es jene Orchester sowie Solistinnen und Solisten, die bekannte Melodien instrumental verwerteten – teilweise mit riesigem Erfolg. Richard Clayderman gehörte damals zu jenen, deren Piano-Ohrenschmeichler in Shows und als Säuselmusik vom Endlosband im Laden rauf- und runtergespielt wurden. Von „Ballade pour Adeline“ bis „Strangers in the Night“ und „Yesterday“. Klavierschüler kamen auf den Geschmack und übten sich früh an vergleichsweise simplen Sätzen.

Seit nunmehr über 40 Jahren spielt Clayderman, am 8. Dezember 1953 als Philippe Robert Louis Pagès in Paris geboren, romantische Klavierballaden, unbeirrt und unabhängig von jeglichen Musiktrends. Und das mit viel Erfolg. „Forever Love“ ist nun das 35. Album von Richard Clayderman. Genauer gesagt ein Doppelalbum, das während der Pandemie entstanden ist. Interpretationen von Liedern der Stars Ed Sheeran und Stevie Wonder sowie Kompositionen von Paul de Senneville, der 1977 für den französischen Pianisten den Welterfolg „Ballade pour Adeline“ schrieb.

Träumerische und romantische Lieder, darunter Neuinterpretationen bekannter Klassiker und moderner Ohrwürmer wie „The Radetzky March“, „The Waltz Of The Flowers“, „The Power Of Love“ und „I Just Called To Say I Love You“ sind zu hören, zudem Claydermans Versionen von Sheerans „Perfect Symphony“ und „Viva La Vida“ von der britischen Pop-Rock-Band Coldplay. „Mes Mots d’Amour“ und „To Adeline, my Love“ sind neue Kompositionen von Paul de Senneville.

Sanft, gefühlvoll, lauschig: Ein Stil, dem Clayderman seit 40 Jahren treu ist – und mit dem er Weltruhm erlangte. Damit hat er über 90 Millionen Tonträger abgesetzt, allein „Ballade pour Adeline“ wurde über 22 Millionen Mal in 38 Staaten verkauft.

Und Romantik ist sein Ding. „Ich mag Jazz sehr, doch bin ich nicht in der Lage, ein Jazz-Album zu produzieren“, sagt der französische Musiker in einem Interview in Paris. „Die Romantik steckt mir im Blut.“ Dabei sei er ein stiller und schüchterner Mensch, so der 68-Jährige.

Ob er mit „Forever Love“ etwas Besonderes zum Ausdruck bringen wollte? „Der Titel spiegelt meine ganze Musik wider.“ Und sein Bedürfnis, wieder für und vor seinen Fans zu spielen. Vor der Pandemie sei er ständig unterwegs auf Tournee gewesen. Wenn er drei Wochen am Stück bei sich zu Hause in Paris war, dann sei das lang gewesen. Die Ungeduld, wieder in ein Studio zu gehen, sei daher gewachsen.

Dass man ihn den „Prinz der Romantik“ nenne, störe ihn nicht, auch wenn das für manche etwas abwertend klinge, sagt Clayderman. „Das ist mein Stil, und dem Publikum gefällt es. Warum soll ich daran etwas ändern?“ Die US-Präsidenten-Gattin Nancy Reagan habe ihm den Namen vor rund 40 Jahren nach einem Benefizkonzert in Amerika gegeben, als sie sich bei ihm bedankte. „Die Presse hat den Namen aufgegriffen, und seitdem haftet er mir an.“ Im Wonnemonat Mai geht Clayderman wieder auf Tournee: Peru, Mexiko, dann Irland, Ungarn, Amerika. Er hoffe, dass bald auch Deutschland auf der Liste stehen werde, denn Deutschland sei ein auslösendes Element in seiner Karriere gewesen: „Ballade pour Adeline“ wurde am 24. November 1978 als Filmmusik in der Folge „Der Spieler“ der ZDF-Serie „Der Alte“ ausgestrahlt. „Ich mag Deutschland wegen seines Publikums und seiner Organisation“, sagt Clayderman zum Schluss des dpa-Interviews.