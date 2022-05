Maximaler Spaß am Musikmachen

Die Giant Rooks – das sind fünf erfolgreiche junge Musiker aus Hamm, die bald auch einige Auftritte in Amerika absolvieren. Zuerst aber waren jetzt die Fans in Münster dran.

Giant Rooks begeistern Fans in Münster

Die Giant Rooks, hier 2021 bei einem Picknick-Konzert im Schloßauenpark in Paderborn

Drei Jahren zuvor standen sie noch im Skaters Palace und in der Sputnikhalle auf der Bühne. Keiner der fünf Jungs aus Hamm ahnte damals vermutlich, dass sie – wie nun zum Ende ihrer Deutschlandtour – die Halle Münsterland füllen würden. Den Ort, an dem sie früher selbst Konzerte ihrer Lieblingsbands besuchten. Am Samstag brachten die Giant Rooks die Halle mit ihrer Energie zum Beben.