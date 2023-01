Mit Kopf und Herz und Disziplin

Im Sport würde man sagen: Die Latte liegt auf Weltrekordniveau. Was also soll nach diesem sensationellen Klavierkonzert denn noch kommen im gerade begonnenen neuen Jahr? Jedes Journalistenhandbuch warnt zwar eindringlich vor Superlativen, aber dieser soll es trotzdem sein: Großartigst darf, ja muss man den Auftritt des Weltklassepianisten Pierre-Laurent Aimard nennen, oder wie jüngst ein amerikanischer Kritiker schrieb: „Aimard in Aktion zu hören bedeutet, die Zahnräder einer Komposition auf neue Weise ineinander greifen zu fühlen.“

