Mut, Vielfalt und Barmherzigkeit

Vertrauen schaffen, nach vorne schauen, kleine Einheiten bilden, an die Ränder gehen, barmherzig sein. Annette Schavan benannte beim Geistlichen Themenabend im Dom klare Schritte, um die Krise der Kirche zu überwinden.

Annette Schavan beim Geistlichen Themenabend am Mittwochabend im Dom zu Münster.

„Professionalität, Wahrhaftigkeit und Neugier auf die Zukunft“: Diesen Dreiklang oder auch Schlüssel empfiehlt die frühere Bundesbildungsministerin und Vatikanbotschafterin Annette Schavan (66) der Katholischen Kirche als Grund­voraussetzung für den Weg aus der Krise.

Ihr Vortrag zum Auftakt der „Geistlichen Themen-Abende im Paulus-Dom“ stand natürlich unter dem Schatten von Krieg und Pandemie. „Neue Erfahrungen haben wir gerade eigentlich genug“, meinte Schavan zu Beginn ihres Vortrages, der nun gerade unter dem Titel „Neue Erfahrungen sammeln. Triebkräfte der kirchlichen Erneuerung“ angekündigt worden war. Sei schon die Pandemie Grund genug, „unsere Leitvorstellungen zu prüfen“, so werde der menschenverachtende Krieg Putins gegen die Ukraine als „Zeitenwende“ eingestuft, welche die freiheitlich denkenden Völker vor gänzlich neue Aufgaben stelle.

Schavan, viele Jahre Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, konzentrierte sich in den folgenden 45 Vortragsminuten ganz auf Reformfähigkeit und Zukunft der Katholischen Kirche. Sie ordnete ihre Gedanken in fünf Punkte, die sie „Quellen“ nannte.

Das Christentum sei erstens „eine Perspektive und keine Retrospektive“, sagte Schavan und zitierte den Gründer der Gemeinschaft Sant‘Egidio, Andrea Riccardi. Im Mut zur Zukunft liege die missionarische Kraft der Christen. Als zweite Quelle der Erneuerung nannte Schavan das Subsidiaritätsprinzip. Die kleinen bewährten Einheiten der Kirche müssten revitalisiert werden. Erneuerung komme nicht aus den Ordinariaten, sondern von der Basis. Als dritte Quelle nannte sie die „kulturelle Vielfalt als DNA der Christenheit“. In den syn­odalen Wegen in Deutschland und in der Weltkirche gehe es darum, diese Vielfalt als Potenzial zu heben. Schavan lobte den langjährigen ZdK-Präsidenten Thomas Sternberg aus Münster für seinen Mut, diesen Weg mit angestoßen zu haben.

Die vierte Quelle der Erneuerung liege darin, „die Ränder der Gesellschaft in den Blick zu nehmen“. Hier sei viel Neues zu entdecken. Als stärkste Kraft der Kirche nannte Schavan abschließend mit Blick auf Papst Franziskus die „Barmherzigkeit“, die alles Tun an den Bedrängten und Armen umfasse.

Langer Applaus im Dom für Annette Schavan, die an diesem Abend viele Türen der Hoffnung aufstieß.