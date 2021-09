Neue Perspektiven für Modersohn

Corona hat auch das schmucke Modersohn-Museum in Tecklenburg lange in die Knie gezwungen. Im Oktober soll es nun weitergehen. Mit einer Ausstellung, die Werke von Karel Dierickx präsentiert. Auch künftig besteht die Absicht, Landschaftsbilder von Otto Modersohn und moderne Kunst in einen Dialog zu stellen. Das Museum ist noch auf der Suche nach einer dauerhaften Trägerschaft.

Der Kontrast und das Zusammenspiel der Bilder Otto Modersohns mit moderner Kunst war stets ein zentrales Thema des Otto Modersohn Museums in Tecklenburg. Die Festspielstadt darf vorsichtig aufatmen. Das Museum soll auch in Zukunft als Kulturort glänzen. Das freut natürlich auch Geschäftsführerin Uta Jenschke.

Das kleine Städtchen Tecklenburg am Teutoburger Wald ist ein Juwel. Ackerbürgerhäuser und Fachwerk verströmen eine gediegene, heimatliche Atmosphäre, die Freilichtbühne öffnet das Tor zur Musik-Welt, das exquisite Café Rabbel mit seinen schlesischen Spezialitäten verwöhnt am Markt den Gaumen, und wie eine besondere Perle in diesem Kranz wirkt seit 2015 das „Otto Modersohn Museum“. Mitte Januar waren beim Förderkreis die Sorgenfalten um einen Fortbestand in und nach der Corona-Pandemie tiefer denn je. Nun das Aufatmen: Es geht weiter mit dem „OMMT“, dem „Otto Modersohn Museum Tecklenburg“.

Das Vorstandsmitglied des OMMT e.V. Christoph Dörr und der münstersche Kulturexperte sowie Gründer und Geschäftsführer von „Arts4Business“ Dr. Wolfgang Weikert, der aus Tecklenburg stammt, streckten die Fühler aus und führten Gespräche. Nicht zuletzt die Berichterstattung unserer Zeitung brachte das für das Münsterland eminent wichtige Kulturthema mehrfach auf die Tagesordnung.

Wolfgang Weikert bilanziert: „Es gab diverse Kontakte auf lokaler, regionaler und landesweiter Ebene. Zur Zeit dauern diese Gespräche an, sie sind durchweg konstruktiv und auf einem erfolgversprechenden Weg. Einhelliger Tenor bei allen Unterredungen war, dass dieses wunderbare Museum unbedingt erhalten werden müsse – für Tecklenburg und für die Region.“

Gespräche geführt

Die Gespräche und Anfragen erreichten auch die NRW-Stiftung und die NRW-Kunststiftung, die mit Geschäftsführerin Martina Grote und Präsident Prof. Dr. Thomas Sternberg münstersche Repräsentanten an Schlüsselpositionen vorweisen. Deutlich wurde der Wunsch, über künftige Projekte des Modersohn-Museums informiert zu werden.

„OMMT“ Foto: Das „Otto Modersohn-Museum“ („OMMT“) in Tecklenburg wurde im Jahre 2015 gegründet. Die Corona-Pandemie jedoch legte den Betrieb seit Frühjahr 2020 lahm. Den Vorstand des OMMT und den Förderkreis um seinen Vorsitzenden Wolfgang Schallenberg plagten in der Folgezeit strukturelle Sorgen um den Fortbestand des Hauses. ,Dass das wunderbar renovierte Ackerbürgerhaus aus dem Jahre 1826 überhaupt als Modersohn-Museum neugeboren wurde, war und ist das bleibende Verdienst des Tecklenburger Apothekerehepaars Dörr. Während des Übergangs bis zur Lösung der gegenwärtigen strukturellen Probleme wird das Ehepaar Dörr weiterhin zur Verfügung stehen und auch den laufenden Museumsbetrieb voll unterstützen. -loy- ...

Inhaltlich und konzeptionell war man sich offenbar einig, dass der Name oder vielmehr das Kürzel „OMMT“ erhalten bleiben müsse und es im Jahr mindestens zwei bis drei Ausstellungen geben soll. Ferner, so Weikert, sei es auch künftig zielführend, das Thema „Landschaft“ im weitesten Sinn in den Fokus zu nehmen und Werke des Namensgebers Otto Modersohn in kleinen Kabinettausstellungen zu präsentieren. Im Idealfall mit kontrastierenden Werken ambitionierter Künstler von heute. Das sollte für Galeristen der Region und Absolventen der Kunstakademie von Interesse sein.

Darüber hinaus soll das Haus, wie schon in der Vergangenheit, in voller kultureller Breite genutzt werden, etwa für kleine Musikformate, Seminare, Lesungen oder Vorträge. Zeitgemäße und innovative Wege der Kunstvermittlung sind angedacht und in der Konzeptphase.

Das Otto Modersohn Museum in Tecklenburg Foto: Wilfried Gerharz

Unabhängig vom Fortgang der Entwicklung in Sachen künftiger Trägerschaft wurde vorab der Entschluss gefasst, engagiert mit der Arbeit fortzufahren, und zwar mit einer Ausstellung mit Arbeiten von Karel Dierickx unter dem Titel „Illusionäre Landschaften-Malerei, Zeichnungen und Bronzen aus drei Jahrzehnten“. Wer corona-bedingt oder aus anderen Gründen die Ausstellung zu Karel Dierickx im Frühjahr vergangenen Jahres im Westfälischen Landesmuseum in Münster nicht besuchen konnte, hat nunmehr in Tecklenburg vom 2. Oktober bis zum 28. Februar 2022 die Gelegenheit dazu. Die Werke von Karel Dierickx sind Leihgaben der Galerie Hachmeister aus Münster. Galerist Dr. Heiner Hachmeister bescheinigt dem Haus in Tecklenburg eine „gute Perspektive“ und will sich verstärkt einbringen.

Landschaftsthemen

Die Geschäftsführerin des Museums, Uta Jenschke, zeigt sich erleichtert und froh, dass diese Ausstellung den thematischen Grund­aspekt mit Landschaftsmotiven, der im Kontrast zu Modersohn ja naheliegend ist, aufgegriffen wird. „Landschaften haben einen großen Stellenwert in Dierickx’ Werk. In Form von Reisen, etwa nach Südamerika, und auch bei dem von ihm so geschätzten ,Ferien machen’ in der Bretagne oder auf der niederländischen Insel Tholen erschloss er sich immer wieder besondere Gebiets-formationen, eigenwillige Vegetation und spezifische Lichtverhältnisse. Aber ihm diente das Gesehene nur als Ausgangsmotiv, er fühlte sich durch die sichtbare Welt inspiriert, und erst dann begann seine ureigene Auseinandersetzung damit.“ So überführte der Künstler das Gesehene und Erlebte dann auch in eine abstrakte, gegenstandslose Form.

Die Tatsache, dass der Kreis Steinfurt bei der Ausstellungseröffnung Anfang Oktober Präsenz zeigen wird, mag darauf hindeuten, dass die Kreisspitze das Museum in Tecklenburg als kulturelles Zentrum wertschätzt. Es dürften bald weitere Player der Kunstszene auf diesen Schauplatz für Kunst und Kultur aufmerksam werden.

.