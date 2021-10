Spitzgräben im Nieselregen

Der Spitzgraben, der hier leicht verfärbt im Grabungsquadrat zu sehen ist, zählt zum bereits bekannten römischen Feldlager. In direkter Nachbarschaft sind die Archäologen des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe nun auf einen kleineren und weniger tiefen Spitzgraben gestoßen. Er gehört wohl zu einem Lager, das in der Zeit der Feldzüge des Drusus bereits um 12 v. Chr. angelegt wurde.

Nicht nur in Bramsche-Kalkriese, dem mutmaßlichen Schauplatz der Varusschlacht, schlummert noch so einiges im Boden. Auch Haltern, wo schon seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts geforscht und gegraben wird, hat weiterhin Entdeckungen zu bieten. Die sehen zuweilen wenig spektakulär aus, helfen aber, die Römerfeldzüge in augusteischer Zeit, also zur Zeit um Christi Geburt, zu verstehen und einzuordnen. Die Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe jedenfalls haben bei ihren jüngsten Grabungen Reste von Spitzgräben eines über 2000 Jahre alten römisches Marschlagers entdeckt. Es ist, wie die Archäologin Dr. Bettina Tremmel vor Journalisten in Haltern erklärte, das älteste bekannte Marschlager an dieser Stelle und war für bis zu 20 000 Mann gedacht.

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten waren bei Ausgrabungen immer wieder kleine Abschnitte römischer Spitzgräben untersucht worden, doch reichten diese Entdeckungen nicht für die vollständige Rekonstruktion eines Lagerumrisses. Das nun erfasste neue Lager ist etwa 24 Hektar groß und erstreckt sich nördlich des Römermuseums. Es liegt im Bereich des bekannten Hauptlagers, dessen Westtor vor fünf Jahren im Rahmen des Projekts „Römerbaustelle Aliso“ spektakulär wiederaufgebaut worden war. Außerdem überschneidet es sich mit dem bereits bekannten 34 Hektar großen Feldlager, bei dem es sich um das bislang älteste sicher nachweisbare Marschlager in Haltern handelte.

Der Klimawandel und moderne Technik halfen den Archäologen bei ihrer Forschung zusätzlich. „Im letzten Jahrzehnt gab es in Westfalen ungewöhnlich lange Trockenperioden, durch die sich sogenannte Bewuchsmerkmale in Getreidefeldern sehr deutlich abzeichnen. Im Luftbild ließ sich dadurch die Grabenstruktur des neuen Lagers sehr deutlich erkennen“, erläutert Landesrätin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, Kulturdezernentin des Landschaftsverbandes. Magnetometer-Messungen vervollständigten den Befund aus der Vogelperspektive. Schon vor zehn Jahren hatte übrigens der Luftbildarchäologe Dr. Bao Song von der Ruhr-Universität Bochum Aufnahmen angefertigt, auf denen nicht nur die Nordwestecke des seit langem bekannten Feldlagers als dunkelgrüne Spur im Feld zu erkennen war, sondern auch eine zweite, bis dahin unbekannte Lagerecke.

Zunächst aber mussten die Archäologen noch Römerlagerfunde in Olfen und Bielefeld-Sennestadt untersuchen. Jetzt aber machten sie sich nach Auskunft von LWL-Chefarchäologe Prof. Dr. Michael Rind daran, der Luftbildspur von 2011 in Haltern zu folgen – auf einem Bauernhof, dessen Besitzer an diesem Platz einen Stallneubau plant. An dieser Stelle nun überschneiden sich der Spitzgraben des vor 120 Jahren entdeckten Feldlagers und der erst jetzt bekannt gewordene römische Lagergraben. „An den Bodenverfärbungen in der aufgedeckten Fläche ist zweifelsfrei zu erkennen, dass der Feldlagergraben der jüngere von beiden ist. Im fast zwei Meter tiefen Schnitt durch den Kreuzungspunkt beider Gräben bestätigt sich dies“, erklärt Tremmel.

Im Querschnitt zeichnet sich der neue Graben nur noch als 70 Zentimeter tiefe und 1,30 Meter breite, V-förmige Verfärbung ab, für den Laien kaum zu erkennen. Mit einer Größe von nur 24,2 Hektar ist das neue Lager ganze 10 Hektar kleiner als das Feldlager. Aber auch auf dieser Fläche hätten darin ohne Probleme drei römische Legionen mit etwa 15 000 Mann Platz gefunden, so die Experten. Hinzu kamen Tross und Hilfstruppen, so dass die Stärke der Feldzugstruppe auf etwa 20 000 Personen geschätzt werden kann.

Durch diese Neuentdeckung verdichtet sich das Netz der römischen Militärlager in Westfalen, die von Drusus, dem Adoptivsohn des Kaisers Augustus, während der ersten Feldzüge in Germanien östlich des Rheins in den Jahren 12 und 11 v. Chr. angelegt wurden. Dazu zählen auch die Lager von Dorsten-Holsterhausen und Oberaden.