Tanzen und Singen bis zur Heiserkeit

Es war ein Auftritt nach Maß. Erst löst ein Soundcheck einen ekstatischen Schub aus. Die Band um Tour-DJ Psaiko.Dino betritt die Bühne. Dann fahren die treppenförmigen Bühnenaufbauten auseinander – und Cro erscheint. Wir erzählen, was danach in der Halle Münsterland los war.

An den Gedanken, mit 6500 Menschen in der Halle Münsterland zu stehen, muss man sich einerseits erst wieder gewöhnen. Andererseits ist der Sog zur Bühne an diesem Abend so stark, dass es im hinteren Teil sogar einigermaßen luftig ist. Jeremias als Vorband schmachtet und funkt, was das Zeug hält, und heizt den Saal angemessen vor. Die Stimmung überlebt auch die einigermaßen lange Umbaupause. Ein kurzer Soundcheck löst einen ersten ekstatischen Schub aus.