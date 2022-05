Unermesslich weite Klangräume

Beim Jazzfest Gronau ist der norwegische Saxofonist Jan Garbarek fast schon Dauergast. Perkussionisten und Bassisten wechselten in seinem Quartett. An den Tasteninstrumenten aber begleitet ihn seit Jahrzehnten Rainer Brüninghaus.

Beim Auftritt am Sonntag agiert der Keyboarder wie immer eher zurückhaltend. Doch wer darauf achtet, wie er die Basis legt, über das sich die Melodien des Saxofonisten entfalten, bemerkt die ungeheure Raffinesse. Dezent schafft der Keyboarder unermesslich weit scheinende Klangräume.

Garbarek seinerseits bedient sich nach wie vor folkloristischer Ingredienzen des Nordens. Die haben etwas Archaisches, Mystisches an sich. Der näselnde, spröde Ton seiner Saxofone unterstreicht die Note des Entrückten und doch irgendwie Vertrauten.

In die elegisch angelegten Kompositionen lässt Bassist Yuri Daniel akustisch Tropfen einer edlen Essenz fallen. Jeder ist von einer erlesenen Qualität, der dem Ganzen das gewisse Etwas verleiht.

Fürs Exotische ist Trilok Gurtu zuständig. Der Perkussionist greift mit nie nachlassender Begeisterung in sein akustisches Gewürzbord. Die Schönheit des Schlichten und die Kraft der Improvisation treffen im Zusammenspiel des Quartettes zusammen.

Die Soli unterbrechen den Musikfluss allerdings. Daniels Basssolo beginnt noch passend mit Flageolett-Tönen, driftet dann aber in einen sehr funkigen Part ab, der später wieder in den Flow der fast sakral wirkenden Musik hinübergleitet. Auch Brüninghaus durchbricht am Flügel mit kräftigen Anschlag und Ragtime-Anklängen das Konzept der ruhig atmenden Musik.

Bei Trilok Gurtu sieht die Sache wieder anders aus: Sein weltmusikalischer Solo-Ansatz bietet zwar auch einen Kontrast zu der nordisch angehauchten Folklore – doch sind beide Spielarten eben Vertreter ethnisch geerdeter Musik. In deren Kontrast liegt der besondere Reiz, der in dem Duo Garba­reks auf der Flöte mit Gurtus Instrumenten auf geniale Weise ausgekostet wird.