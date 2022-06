Vertauschte Rollen auf dem Talk-Sofa

In ungewohnter Rolle erlebten Kulturfreunde jetzt Münsters Oberbürgermeister: Markus Lewe kam als Moderator auf die Bühne ins Museum für Westfälische Literatur Haus Nottbeck. Auf dem Sofa neben ihm hatte Gisela Steinhauer Platz genommen, dem Publikum aus „Tischgesprächen“ und „Sonntagsfragen“ im WDR-Radio bekannt.

Die Rollen blieben auch nach der Begrüßung durch Kulturmanager Dirk Bogdanski vertauscht, weil an diesem Abend die Journalistin mit dem Politiker über ihr 2021 erschienenes Buch „Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm“ sprechen wollte, in dem sie Menschen porträtiert, die eine Kehrtwende in ihrem Leben vollzogen, um neu anzufangen: So wie der ehemalige U-Boot-Kapitän Uli Gottwald, der sich zum Schamanen und Reiki-Meister ausbilden ließ. In dem munteren Zwiegespräch verriet Steinhauer, dass sie Lewe von einem beruflichen Termin in Münster kenne, der dann nach einem ausgedehnten Kneipenbummel noch in kleiner Runde bei einem Absacker im Büro endete. Seitdem schätzt man sich.

Die Frage, was sie mit dem Leben machen wolle, habe sich bei ihr noch in Studientagen gestellt, als sich erst langsam der Berufswunsch Journalistin herausschälte. Ihrer Schwäche, zu schnell zu urteilen, sei sie sich sehr wohl bewusst, sagte Steinhauer, deshalb sei es so wichtig, den Menschen zu- zuhören. Das habe sie als Moderatorin gelernt. Anderthalb Stunden nahmen sich Moderator und Gast für das Gespräch, ehe die Autorin Bücher signierte und der Oberbürgermeister zur Tagung des Deutschen Städtetages, dessen Präsident er ist, nach Essen zurückkehrte.