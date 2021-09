Weniger Ego und mehr Lebenssinn

Otto Pötter aus Rheine, vielen Lesern durch Vorträge und Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung und als Autor bekannt, hat ein neues Buch geschrieben. Es ist angefüllt mit Anregungen, Informationen und Geschichten, die sich darum drehen, wie man einfacher, besser, sinnvoller lebt.

Das kleine und das große Ich – was ist darunter zu verstehen?

Otto Pötter: In der Verhaltenspsychologie stehen diese Begriffe für unterschiedliche Handlungsmotivationen. Das große Ich strebt nach Dominanz, das kleine Ich berührt das Sinnempfinden. Das große Ich steht für Leistung, das kleine Ich für Geschenk. Bläht sich das große Ego im Weltgetümmel auch gerne auf, zeigt uns das kleine Ich jene Seiten des Lebens, die wir uns nicht verdienen können, sondern vielmehr stärkende Quellen sind. Je feinfühliger das kleine Ich, desto mehr Lebensqualität; je rücksichtsloser das große Ich, desto unseliger die Folgen. So leidet dann auch die Schöpfung.

Folglich sind das persönliche Verhalten und die globale Situation eng mitein­ander verknüpft.

Pötter: Das ist so. Denn wenn jeder sich selbst der Nächste ist, kann am Ende nichts Gutes dabei herauskommen. Nun geht es in meinem Buch aber nicht gleich um die Rettung der Welt, wohl um richtige Lebensansätze dazu. Es geht auch nicht um Selbstoptimierung. Es geht um mehr Qualität statt Quantität, mehr Fülle statt Masse. Das rührt auch an christliche Werte.

Sie sind ja nicht zufällig als Dozent für Persönlichkeitsentwicklung hauptsächlich in Klöstern tätig.

Pötter: Klöster sind Sinnzentren, die Egozentrik entlarven. Klöster sind letzte Bastionen gegen die Gier, die in Selbstzerstörung mündet. Wir können noch so klug sein, sind wir aber nur „gerissen“, leben wir am Besten vorbei, weil es uns an Weisheit mangelt. Als Resultat bleiben dann nur Sinnleere, Unzufriedenheit und Verdruss.

Wir werden also letztlich besser, wenn wir kleiner werden?

Pötter: Ja. Das ist so. Im Buch zeigt sich das.

Sie schöpfen dabei aus der Logotherapie ...

Pötter: Genau. Denn die Logotherapie ist eine von dem Neurologen und Psychiater Viktor Frankl (1905– 1997) begründete Verhaltenstherapie. Sie ist so etwas wie eine Klammer zwischen Psychologie, Philosophie und Religion. Ihr gemeinsamer Nenner ist der Sinn. Es ist ja nicht gleich, was wir denken und tun. Im konkreten Fall kann selbst ein Nichtstun oder Verweigern schuldig machen. Kernaussage der Logotherapie ist, dass Wert und Bedeutung unserer Lebensverwirklichung einer übergeordneten Bedeutung unterliegen und dass sich niemand dieser Verantwortung entziehen kann, auch nicht mit dem Argument einer falsch verstandenen Freiheit.

Wie heißt es so schön – die Freiheit hat ihre Grenze an der Freiheit des anderen...

Pötter: So ist es. Wie könnte denn auch eine rücksichtslose Selbstverwirklichung gedeihlich oder gar sinnvoll sein? Es geht um kleine, stärkende Schritte zu einem erfüllten Leben.

Die Frage lautet also: Wofür bin ich gut, statt: Was ist für mich gut?

Pötter: Richtig. Denn das verhindert Schwermut, stärkt ein gutes Selbstwertgefühl und fördert Wertschätzung und Achtsamkeit im Alltag. Viele praktische Anregungen und unterhaltsame Geschichten sowie passende Musik über QR-Codes regen dazu an, ohne viel Aufwand mit sich selbst und anderen besser umzugehen. Dabei ist es gut, vom kleinen und vom großen Ich zu wissen. Nur so zeigt sich, wie wir besser werden, wenn wir kleiner werden.

Otto Pötter: Vom kleinen und vom großen Ich: Wie wir besser werden, wenn wir kleiner werden. Aschendorff, 222 Seiten, 18 Euro.