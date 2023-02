Harry Potter beehrt Rosenmontagszug

Ladbergen

Am kommenden Montag erreicht der närrische Bazillus in Ladbergen seinen Höhepunkt, wenn ab 15.11 Uhr rund 20 Zugnummern durch den Ortskern ziehen, um „Kamelle“ und jede Menge Frohsinn unters Volk zu bringen. Die Vereine und Clubs stehen in den Startlöchern – so wie die Freunde um Miriam Gollan, die mit ihrem Wagen für „Spektakel“ sorgen wollen.