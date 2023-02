Turnhalle wird zum Partytempel

Ladbergen

An Weiberfastnacht endlich wieder unbeschwert und ausgelassen feiern: Darauf haben sich auch im südlichen Tecklenburger Land – das ja nicht gerade als karnevalistische Hochburg bekannt ist – scheinbar viele gefreut. Rund 250 Närrinnen und ein paar Narren verwandelten die Sporthalle in Ladbergen am Donnerstagabend jedenfalls in einen Treffpunkt für schrille Gestalten.