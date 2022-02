Zur Prostitution gezwungen?

Er hat sie angeblich gezwungen, auf den Strich zu gehen. Er soll seine Frau geschlagen und gewürgt haben. Seit Dienstag steht ein Rheinenser deswegen vor dem Landgericht in Münster.

Weil er seine Frau als Prostituierte im Internet angeboten haben soll, steht seit Donnerstag ein 33-jährige Mann aus Rheine vor dem Landgericht Münster. Unter Schlägen und Todesdrohung habe er sie dazu gezwungen, sich zwischen Oktober 2014 und Januar 2015 in mehreren Fällen mit Freiern einzulassen, hieß es in der Anklage der Staatsanwaltschaft. Das Geld habe er danach an sich genommen.