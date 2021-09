Landräte fordern Lockerungen bei Quarantäne-Regeln

Die Landräte aus dem Münsterland und Münsters Oberbürgermeister fordern in einem gemeinsamen Aufruf die Landesregierung auf, die bisher strengen Quarantäne-Regelungen bei Corona-Fällen in Kindertagesstätten und Schulen zu lockern.

Die Landräte des Münsterlandes – Dr. Olaf Gericke (Warendorf), Dr. Christian Schulze Pellengahr (Coesfeld), Dr. Martin Sommer (Steinfurt) sowie Dr. Kai Zwicker (Borken) – und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe fordern das Land Nordrhein-Westfalen auf, die bisher strengen Quarantäne-Regelungen bei Corona-Fällen in Kindertagesstätten und Schulen zu lockern. Darüber informierten sie am Freitag in einer Pressemitteilung.

Bei positiven Fällen in Kitas sollten ihrer Meinung nach nur noch das positiv getestete Kind, nicht immunisiertes Betreuungspersonal sowie Haushaltsangehörige des Kindes und enge Kontaktpersonen außerhalb der Kita-Umgebung in Quarantäne gesetzt werden, soweit diese nicht bereits immunisiert (also vollständig geimpft oder genesen) sind.

14 Tage Quarantäne „nicht verhältnismäßig“

„Wir sind nun an einem Punkt angelangt, an dem wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Die vulnerablen Bevölkerungsgruppen sind größtenteils durch die Impfung geschützt. Es ist nicht verhältnismäßig, ganze Kita-Gruppen wiederholt für 14 Tage in Quarantäne zu schicken, ohne dass eine ernsthafte Gesundheitsgefährdung für die Kinder zu erwarten ist“, erklärt Dr. Olaf Gericke, Sprecher der Landräte.

Die Landräte veweisen darauf, dass es nur äußerst selten zu mehreren Infektionsfällen (Clusterbildungen) in einer Gruppe in einer Einrichtung gekommen sei. Die negativen Folgen für das Kind und die Eltern durch eine Quarantäne seien nicht selten schwerer zu gewichten als die Vorsichtsmaßnahme des Infektionsschutzes.

Zudem binde die in den vergangenen Wochen wieder deutlich angestiegene Kontaktnachverfolgung Arbeitskraft, die in anderen Bereichen der Pandemie-Bekämpfung dringend fehlt.

„Teufelskreis aus Kita-Schließungen und Home-Office“

„Wir hoffen, dass sich die Landesregierung unserer Forderung anschließt, damit der Teufelskreis aus Kita-Schließungen und Home-Office plus Kinderbetreuung für Eltern und Kinder endlich aufhört,“ unterstreicht Sprecher Dr. Gericke die Forderung der Landrätekonferenz des Münsterlandes. Die von Schulministerin Gebauer angeregte Regelung, dass auch in Schulen nur noch infizierte Schülerinnen oder Schüler in Quarantäne müssen, unterstützen die Landräte und der Oberbürgermeister ausdrücklich.