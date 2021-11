Münsterland-Landräte gegen Wiedereinrichtung der Impfzentren

Sollen die Impfzentren wieder ihre Arbeit aufnehmen, um für mehr Tempo bei der Booster-Impfung gegen Corona zu sorgen? Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat das gefordert. Vom nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gab es eine Absage. Er will die Dritt-Impfung über Hausärzte und Kommunalzentren organisieren.

Jetzt beziehen auch die Landräte der Münsterlandkreise Dr. Kai Zwicker (Borken), Dr. Christian Schulze Pellengahr (Coesfeld), Dr. Martin Sommer (Steinfurt) und Dr. Olaf Gericke (Warendorf) sowie der Oberbürgermeister der Stadt Münster Markus Lewe Stellung zur aktuellen Diskussion. In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: "Die Wiedereinrichtung von kommunalen Impfzentren auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in NRW sehen wir nicht als geeignetes Mittel zur Befeuerung des Impfgeschehens an."

Hohe Impfzahlen im Münsterland

Zwar sei vor dem Hintergrund des aktuellen Infektionsgeschehens und einer steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen die weiter steigende Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen zu erkennen, so die Landräte. Doch in den Münsterlandkreisen und in der Stadt Münster sei die Impfbereitschaft der Bevölkerung groß. Die Stadt und die Kreise "weisen im Bundesvergleich überdurchschnittliche Impfzahlen auf", heißt es in der Mitteilung.

Für die Landräte und Münsters Oberbürgermeister liege der Schwerpunkt des Impfgeschehens dabei unvermindert im Bereich der niedergelassenen Ärzteschaft und deren eigener Infrastruktur, so die Mitteilung. Die niedergelassenen Ärzte sollen nicht in der "Erfüllung ihres Gesamtauftrages" geschwächt werden, " indem wir erneut umfangreich Personal in den Dienst kommunaler Impfzentren umsteuern".

Video in Kooperation mit dem WDR: