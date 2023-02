Lange Sperrung nach Lkw-Unfall

Ein Lkw ist am Sonntag von der B474 abgekommen. Die Zugmaschine geriet nach einem Reifenplatzer ins Schleudern.

Gegen 12 Uhr befuhr der 63-jährige Fahrer die Bundesstraße mit einer Zugmaschine samt Auflieger in Richtung Dülmen. Die Zugmaschine geriet dann Polizeiangaben zufolge nach einem Reifenplatzer ins Schleudern, kam im Kreuzungsbereich zur K28 von der Straße ab und fuhr in den linksseitigen Straßengraben. Der Fahrer kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Sperrung

Die Feuerwehr rückte aus, um auslaufende Betriebsstoffe zu entfernen. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Während der Bergung war die Bundesstraße bis kurz vor 19 Uhr voll gesperrt.