Erst Laterne umgefahren – dann Einkauf und Fahrerflucht

Fahrerflucht ist eine Straftat, auch wenn in das Unglück nur eine Laterne verwickelt ist. Weil er einfach weitergefahren ist, sucht die Polizei Dülmen nun einen geflüchteten Autofahrer.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstagmorgen (7. März) auf dem Netto-Parkplatz in Appelhülsen eine Laterne gerammt und liegen gelassen.

Wie die Polizei berichtet, schaute sich der Fahrer das Ergebnis an und ging dann erst einmal einkaufen. Anschließend fuhr er danach mit seinem an der Windschutzscheibe beschädigten Fahrzeug davon. „Die Rückfahrt dürfte mit kaputter Windschutzscheibe kalt gewesen sein“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Damit hat der Unbekannte Fahrerflucht begangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr, der Täter soll 30 bis 35 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.