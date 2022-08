Hunderte Lehrer nach wie vor gesucht

Im Regierungs­bezirk Münster fehlen aktuell 477 Lehrer. Das hat die Bezirksregierung zwei Tage vor Beginn des Schuljahres 2022/23 mitgeteilt. Am größten ist der Mangel an ­Grund- und Förderschulen, in der Sekundarstufe 1 an Gesamtschulen und im sonder­pädagogischen Bereich. Im gesamten Regierungsbezirk arbeiten derzeit rund 29.000 Lehrerinnen und Lehrer an 717 Schulen.

Zu Beginn des Jahres gab es im Bezirk noch deutlich weniger Lehrer. Im Januar waren bei der Behörde 1184 offene Stellen gemeldet. Davon konnten bis jetzt 707 ­besetzt werden. Das entspricht einer Quote von knapp 60 Prozent. „Ziel ist und bleibt es, eine gute ­Lehrerversorgung im Regierungsbezirk sicherzustellen“, erklärte ein Sprecher am Montag. Der Lehrermangel bleibe jedoch eine „lang­fristige Herausforderung“.

Pensionäre kehren an Schulen zurück

Die Bezirksregierung hat sich eigenen Angaben zu­folge in den vergangenen Monaten intensiv darum ­bemüht, die freien Stellen zu besetzen. Dabei wurden ­un­ter anderem 61 Seiteneinsteiger gewonnen. Reaktiviert wurden darüber hinaus 152 Pensionäre.

Zudem hat das Land im Bezirk schon jetzt Gymnasiallehrer eingestellt, die durch den Wechsel von G8 auf G9 erst im Schuljahr 2026/27 gebraucht werden. „Diese Lehrkräfte wurden an andere Schulformen abgeordnet, um den Bedarf auszugleichen“, erklärte die Bezirksregierung weiter.