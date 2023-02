BWG passt Energiesparkonzept in Hallenbädern an

Die BWG passt ihr Energiesparkonzept an und erhöht die Wassertemperaturen in den Hallenbädern in Lengerich, Lienen und Hagen a.T.W. von 26 auf 28 Grad.

Die Bäder und Wasser GmbH (BWG) setzt in ihren Bädern seit dem 24. August 2022 ein Energiesparkonzept um. So wurden in allen Bädern der BWG unter anderem die Wassertemperaturen auf einheitlich 26 Grad gesenkt, die Warmbadetage bis auf Weiteres ausgesetzt oder zusätzliche Schließzeiten umgesetzt.

Die getroffenen Energiemaßnahmen der BWG, orientierten sich stets an der Vorgabe des Bundes, 20 Prozent Energie einzusparen. Da sich die aktuelle Lage stabilisiert habe, soll nun eine Angleichung stattfinden.

Wassertemperatur in Hallenbädern wird erhöht

Die Gesellschafterversammlung der BWG, vertreten durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Städte Lengerich und Tecklenburg sowie der Gemeinden Hagen a.T.W. und Lienen hat in ihrer vergangenen Sitzung beschlossen, das Energiesparkonzept aufgrund der aktuellen Entwicklung anzupassen. „Unter Berücksichtigung der bereits erreichten Einsparerfolge wird die Wassertemperatur in den Hallenbädern in Lengerich, Lienen und Hagen a.TW ab dem Montag, 13. Februar, wieder um zwei Grad auf dann 28 Grad und die Lufttemperatur von 28 Grad auf 30 Grad angehoben“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bäder und Wasser GmbH.

Die weiteren Punkte des Energiesparkonzeptes, wie das Aussetzen der Warmbadetage sowie die weitestgehende Vermeidung des gleichzeitigen Betriebs von Frei- und Hallenbädern bleiben in Kraft. „Wir haben mit dieser Entscheidung eine gute Balance aus Energieeinsparung auf der einen Seite und der Angebotsverbesserung auf der anderen Seite getroffen, um den Badbesuch insbesondere für Kinder und Familien wieder zu erleichtern“, fasst der Betriebsleiter der BWG, Tilo Frömmel, den Beschluss zusammen.