Leuchtzeichen für den Frieden

Ein leuchtendes Zeichen für den Frieden setzen die Pfadfinderverbände jährlich im Advent, wenn sie in einem festlichen Gottesdienst ökumenisch die bistumsweise Aussendungsfeier des Friedenslichtes im Paulus-Dom feiern. Bis 2019 waren es immer rund 1500 Jugendliche, die in eindrucksvoller Kulisse das Licht, entzündet in Betlehem, bis zum Heiligen Abend an „alle Menschen guten Willens“ verteilen.

