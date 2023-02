Geheilte Krebspatientin gibt Spenden an schwer erkrankte Mädchen weiter

Die Sanktionen gegen Russland sorgen dafür, dass niemand die Krebsbehandlung von Sophia und Angelina bezahlen will. Die beiden werden zurzeit am UKM behandelt. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer für die beiden russischen Mädchen.

Der Krebs ist weg – da muss Alina Kalabukhova eine neue Horrornachricht verkraften. Ihr Vater, der sie wegen ihrer Leukämiebehandlung eineinhalb Jahr nach Münster begleitet hat, ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Weil sie jetzt niemanden mehr hat, der sie nach Deutschland begleitet, wird sie auch 80.000 von 240.992,31 Euro, die die Leserinnen und Leser unserer Redaktion 2018 gespendet haben, nicht mehr nutzen können.

Immerhin: Die ehemalige Patientin des UKM gilt als geheilt. Ihre geplanten Kon­trolltermine wird sie nun ungenutzt verstreichen lassen – und gibt die Spenden an zwei Mädchen weiter, die wegen eines Ewing-Sarkoms noch mitten in ihrer Behandlung feststecken. Ewing-Sarkome sind bösartige Tumoren, die meist im Knochen auftreten. Die meisten von ihnen wachsen und streuen sehr schnell, so dass die Erkrankung ohne eine wirksame Behandlung tödlich verläuft.

Alternative für Amputation

Die 13-jährige Sophia Sitnenskaia lebt mit dem Ewing-Sarkom, seit sie zwei Jahre alt ist. Deren Mutter hat kürzlich einen Kostenvoranschlag für die bevorstehenden Behandlungen ihrer Tochter bekommen. 319.000 Euro soll die Therapie ihrer 13-jährigen Tochter in Münster kosten. „Ich bin schockiert“, sagt sie. Seit 2012 ist das Mädchen an der Uniklinik Münster (UKM) in Behandlung. Seitdem ist sie immer mal wieder und in unregelmäßigen Abständen in Deutschland. An diesem Dienstag haben Sophias Ärzte mal wieder sie operiert, um ihr Bein zu verlängern.

In Russland hatten die Ärzte 2012 nur eine Amputation als mögliche Therapie gesehen. Da machen sich die Eltern auf die Suche nach einer besseren Lösung und landeten in der Uniklinik in Münster.

Keine Spenden mehr über russische Stiftung

Angelina hat ebenfalls das Ewing-Sarkom. Ihre Eltern sind tot, deswegen weicht ihre Großmutter nicht von ihrer Seite. Selbst in den ersten sechs Jahren in der Schule hat Elena Sarkisova jeden Tag im Flur vor der Klassenraum verbracht – für den Fall, dass Angelina mal stürzen oder ihr sonst etwas passieren sollte. Sie hat erlebt, dass ihr Enkelkind wegen der Krücken ausgelacht wird. „Ich habe Angelina gesagt, dass sie darauf nicht achten muss.“ Weil das in Münster völlig anders sei, freue sie sich jedes Mal, wenn sie wieder nach Deutschland fliegt.

Die Behandlungen haben bislang vor allem russische Stiftungen bezahlt. Doch mit Beginn der Sanktionen wegen des Ukraine-Kriegs fließt davon nichts mehr. Die Stiftungen begründen das mit den Sanktionen des Westens, die Überweisungen in den Westen verhinderten. Dr. Janis Kluge, Wissenschaftler und Osteuropa-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, erklärt dagegen, dass sich auch jetzt ohne größere Probleme Geld zwischen Russland und Deutschland hin- und herschicken lasse. Die Sanktionen sollten humanitäre Folgen ausschließen, deshalb seien medizinische Leistungen explizit ausgenommen. Möglicherweise seien die russischen Stiftungen nicht flexibel und wollen keine andere Bank verwenden.

Alina Kalabukhova Foto: Stefan Werding

Spenden in Höhe von 280.000 Euro fehlen

Die Folgen sind für Sophia und Angelina die gleichen: Sie haben keine Ahnung, wie ihre Behandlung bezahlt werden soll. Deswegen kommt Alinas Geld gerade recht. Als Angelinas Großmutter Elena Sarkisova mit deren Mutter telefonierte, bot die ihr an, das Geld für die OP ihrer Enkelin zu verwenden. Die 80.000 Euro waren ursprünglich für die Nachbehandlung geplant. Sie liegen noch auf dem Konto des Familienhauses. Dessen Geschäftsführer Simon Schlattmann bezahlt 41.000 Euro für Angelinas restliche Behandlung. Bleiben noch 39.000 übrig, um auch Sophias OP bezahlen zu können. Doch wo die restlichen 280.000 Euro herkommen, steht in den Sternen.

Spenden an: Familienhaus am UKM, Sparkasse Münsterland Ost, DE81 4005 0150 0000 0026 75