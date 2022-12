Lichterfahrt der Landwirte: So klappt es mit der Genehmigung

Am Wochenende rollen erneut beleuchtete Weihnachtstraktoren durch Städte des Münsterlandes. So sind die Lichterfahrten der Landwirte unter anderem in Nottuln, Telgte und Dülmen vorgesehen. In Metelen und Raesfeld waren die mit Herzblut geschmückten Traktoren bereits am Freitagabend unterwegs.

Die Resonanz ist groß, die Genehmigungsgrundlage bleibt allerdings weiterhin unübersichtlich. In einigen Städten sind die Traktoren-Konvois kurzfristig abgeblasen worden, was für Unverständnis sorgt. Die meisten Lichterfahrten sollen rechtlich als geschützte Versammlung über die Bühne gehen, weil dann keine weiteren straßenverkehrsrechtlichen Genehmigungen notwendig sind. „Das mag ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die Lichterfahrten in der Praxis meist nur dann durchgeführt werden, wenn sie als Versammlung bestätigt worden sind“, sagt ein Sprecher des NRW-Innenministeriums unserer Zeitung.

Allerdings: Das bloße Fahren zum Zwecke des Spaßes oder zur Kinderunterhaltung sei nicht ausreichend, um eine Einordnung als Versammlung zu begründen. Heißt: Die Lichterfahrten müssen sich um mehr als die Verbreitung von purer Weihnachtsstimmung drehen.

Der Kniff im Genehmigungsverfahren ist, neben den leuchtenden Lichterketten den Fokus auf Agrarpolitik oder die Bedeutung der Landwirte für die Nahrungsmittelversorgung zu legen. Die Traktoren werben in den meisten Fällen also längst nicht nur für Weihnachten. „Die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung muss Hauptzweck der Veranstaltung sein, daneben dürfen jedoch andere Zielsetzungen treten“, stellt der Ministeriumssprecher klar.