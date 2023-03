Im Gesicht von Sabrina Kramer ist das Lächeln zurück. Die erste Vorsitzende des AWO-Ortsverbands Lienen ist überglücklich, als sie am Dienstag die Katze aus dem Sack lassen darf.

Die lange Zeit der Ungewissheit hat ein Ende und jetzt ist es offiziell: Die AWO zieht in das Gebäude an der Hauptstraße 3 im Lienener Ortskern und wird einen fünfjährigen Mietvertrag mit Option auf Verlängerung unterschreiben.

Optiker in Lienen vermietet an die AWO

In dem Haus an der Hauptstraße 3, das seiner Mutter gehört, betreibt Optiker Volker Niemann noch ein Juweliergeschäft, in dem er Brillen, Uhren und Schmuck verkauft. Die Betonung liegt auf „noch“, denn den Laden wird er zur Jahresmitte hin aufgeben. Er sei bald 62 Jahre, habe 40 Jahre lang eine Sechs-Tage-Woche gehabt, und irgendwann komme nun einmal der Zeitpunkt, an dem Schluss ist, so Niemann. Einen Nachfolger für sein Geschäft gebe es ohnehin nicht. Glück für die AWO.

Als Birgit und Volker Niemann erfuhren, dass die AWO noch immer auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten ist, sei man mit dem Ortsverband in Kontakt getreten. In konstruktiven Gesprächen näherten sich beide Parteien einander an. „Wir brauchen die AWO hier in Lienen, denn sie bietet generationenübergreifend wunderbare Angebote an und ist damit eine Alternative zum Sportverein, denn nicht jeder kann und möchte beispielsweise Fußball spielen“, berichtet Birgit Niemann. Aus diesen Gründen war es den Niemanns wichtig, den Verband zu unterstützen.

Der AWO-Ortsverband Lienen zieht in das Optikergeschäft Niemann. Foto: Dario Teschner

AWO dankt der Evangelischen Kirchengemeinde Lienen

„Wir als AWO sind unendlich dankbar und froh, dass wir hier die Möglichkeit bekommen“, sagt die überglückliche Sabrina Kramer auf WN-Nachfrage. Der AWO-Ortsverband hatte zuletzt nicht viel zu lachen. Durch die Explosion am 8. Februar 2020 in dem Haus am Diekesdamm 7, verlor die AWO ihr Domizil und damit das komplette Inventar aus über 50 Jahren sowie Fotos und andere Erinnerungsstücke.

Die AWO, die danach in den Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde unterkam, hat in den vergangenen drei Jahren viel einstecken müssen. „Wir sind der evangelischen Kirche für die Unterstützung sehr sehr dankbar“, macht die erste Vorsitzende deutlich. Neben der langen und zähen Diskussion um das „Mietobjekt Diekesdamm 7“, die zuungunsten der AWO ausfiel, sei es vor allem die Coronavirus-Pandemie gewesen, die dem Verein einiges abverlangt habe. „In den vergangenen drei Jahren sind mehrere Mitglieder verstorben“, berichtet Sabrina Kramer.

AWO schmiedet Zukunftspläne am neuen Standort

Mit den neugewonnenen Räumlichkeiten soll es endlich wieder vorangehen. Gemeinsam mit den zukünftigen Vermietern, dem AWO-Urgenstein Agi Elsner und Kordula Utsch von der Flüchtlingshilfe Lienen nahm Sabrina Kramer die Räumlichkeiten am Dienstag in Augenschein. Schnell kamen ihr viele Ideen, wie man die vorhandenen rund 166 Quadratmeter nutzen könnte. Bis zum Einzug, der voraussichtlich zum Ende des Sommers oder zum Herbstanfang erfolgen werde, muss jedoch noch einiges passieren.

Die Nutzungsänderung wurde vor kurzem in Auftrag gegeben, berichtet Volker Niemann den WN. Wie lange dieser Vorgang dauere, ist jedoch nicht bekannt. Im Gebäude selbst sollen bald die nötigen Umbauarbeiten erfolgen. So sollen im Werkstattbereich des Optikergeschäfts die Sanitäranlagen inklusive einer behindertengerechten Toilette und eines Wickeltischs. Die Kosten für den Umbau schätzen die Niemanns auf 15 000 bis 20 000 Euro.

Sabrina Kramer lässt sich die Pläne des Optikergeschäfts zeigen. Foto: Dario Teschner

Auch auf den AWO-Ortsverband als Mieter kommt einiges zu. Nicht nur die Gestaltung der Räume werde Zeit in Anspruch nehmen. Mit der neuen Unterkunft wolle man auch das Vereinsangebot sukzessive wieder hochfahren und erweitern. Mit Tagesmüttern, Hebammen, den Landfrauen Kattenvenne und vielen weiteren Personen und Organisationen sei man in Gesprächen, so Kramer. Es bleibt spannend, wie sich der Verein an seinem neuen Standpunkt mitten in Lienen demnächst präsentieren wird.