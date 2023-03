Ein Investor aus Hamburg hat sich an die Politik in Lienen gewandt, um eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in der Gemeinde zu bauen. Einige begrüßen das Vorhaben, andere halten es für ausbaufähig.

„Jeder braucht Strom, aber erzeugt werden soll er möglichst doch woanders“. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Carsten Antrup sprach in der Ratssitzung am Montagabend ein Problem an, das nicht neu, aber in Lienen gerade brandaktuell ist.