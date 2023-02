Bürgerversammlung zur geplanten Errichtung von Mehrfamilienhäusern

Im Baugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ am Lerchenweg in Kattenvenne sollen zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. Doch bezüglich der Planungen äußerten einige Bürger Kritik. Im Rahmen einer Bürgerversammlung am Mittwoch, 1. März, soll das Vorhaben nun in Kattenvenne vorgestellt werden.

In der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses wurden die aktuellen Planungen des Investors zur Errichtung von Mehrfamilienhäusern auf den dafür vorgesehenen Grundstücken im Baugebiet „Nördlich Schwarzer Weg“ am Lerchenweg in Kattenvenne vorgestellt.

Die Planungen wurden aufgrund einer von der Gemeinde Lienen durchgeführten Konzeptvergabe eingereicht. Sie sehen die Errichtung von zwei Mehrfamilienhäusern mit jeweils acht unterschiedlich großen Wohneinheiten vor, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Kritik an dem Bauvorhaben in Kattenvenne

Der Investor plane, das Vorhaben mit Mitteln der öffentlichen Wohnungsbauförderung zu finanzieren. Damit seien entsprechende Mietpreisobergrenzen auf derzeit 6,70 Euro je Quadratmeter verbunden. „Die vorgestellten Planungen entsprechen jedoch in mehreren Punkten nicht den Festsetzungen im Bebauungsplan „Nördlich Schwarzer Weg“. Deshalb ist eine Entscheidung des Gemeinderats über die vorgestellten Planungen notwendig. Insbesondere ist über die Erteilung des Einvernehmens zu den notwendigen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans „Nördlich Schwarzer Weg“ zu entscheiden“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Einige betroffene Bürgerinnen und Bürger hatten sich mit einem Schreiben an die Gemeindeverwaltung gewandt. Darin äußerten sie Kritik und stellten Fragen zu den vorliegenden Planungen. Um das Vorhaben erneut vorzustellen und einen sachgerechten, angemessenen Diskussionsrahmen für alle Beteiligten zu schaffen, soll nun eine Bürgerversammlung durchgeführt werden. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 1. März, ab 18 Uhr im Schulungsraum des Feuerwehrhauses an der Schweger Straße statt, berichtet die Gemeinde Lienen und fügt an, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zum 28. Februar ausschließlich per E-Mail an bauen@lienen.de anmelden mögen, da die räumlichen Kapazitäten vor Ort begrenzt seien.