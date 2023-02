Spielenachmittag und Saunaabend im Hallenfreibad kommen gut an

Um den Kindern und Badegästen einen tollen Tag zu bereiten, wurden schon im Vorfeld einige Dinge organisiert. So standen schon die nachhaltigen Becher, die der Verein Schwarz-Weiß Lienen (SWL) zum Verleih bereitgestellt hatte, mit Kinderpunsch bereit. Die Popcornmaschine produzierte im Voraus.

Kaum war es 14 Uhr, kamen auch schon die ersten Kinder gut gelaunt ins Bad. Möglicherweise wurden sie von dem frischen Popcornduft angelockt. In der Schwimmhalle waren die Großspielgeräte aufgebaut und schnell habe buntes Treiben geherrscht, teilte der Förderverein Hallenfreibad Lienen (FHL) in einer Pressemitteilung mit.

Breite Unterstützung für Event im Hallenfreibad Lienen

Als die Party gegen 15 Uhr im vollen Gange war, unterstützten zwei Helfer von der DLRG Lienen bei der Badeaufsicht. Doch nicht nur dort konnte Hilfe gebraucht werden: Mittlerweile merkte Dieter Garnholz, Vorsitzende des FHLs, der die Popcornmaschine bediente, dass der Andrang an seinem Stand immer größer wurde. Nachschub gab es dann aus den umliegenden Supermärkten, um den Popcornhunger der Kinder zu stillen.

Gegen Abend startete das Saunaevent unter der Leitung von Frank Kiewel, dem 2. Vorsitzenden des FHLs. Auch hier wurde der Föderverein gut unterstützt, sowohl durch die zweite Fasssauna von „Sauna Lienen“, als auch von Andre Lienkamp von „Megahertz Mobil Disco“, der mit Lichtillumination das Ambiente des Außenbereichs, zum Eye-Catcher machte. Leckere Grillwurst und kleine Snacks rundeten den Abend im Hallenfreibad Lienen ab.

Andre Lienkamp von Megahertz Mobil Disco setzte den Saunabereich mit Lichtillumination in Szene. Foto: Förderverein Hallenfreibad Lienen

100 Gäste besuchen Spielenachmittag und Saunaabend

Schon der erste Spielnachmittag und Saunaabend in Lienen, welche am 17. Januar stattgefunden hatte, war gut angenommen worden. Der Förderverein Hallenfreibad Lienen ist mit der Umsetzung des zweiten Kinderspielnachmittags und des Saunaabends eigenen Angaben zufolge sehr zufrieden. Insgesamt seien rund 100 Badegäste, davon circa 70 Kinder, gekommen. „Es war schön, so dankbare und glückliche Bade/Saunagäste erleben zu dürfen, die dies durch Füttern des Spendenschweins und auch verbal und mit leuchtenden Augen zum Ausdruck brachten!“, so der FHL.

Der Förderverein lobte die tatkräftige Unterstützung des SWL und der DLRG. Auch über den Beistand der Geschäftsleitung der BWG, die das Hallenfreibad in Lienen betreibt, freute man sich. „Es ist eine ganz besondere Freude, zu erfahren, welch ein Miteinander auch durch solche Anstrengungen in unserem kleinen Ort vorherrscht“, heißt es abschließend in dem Bericht des Fördervereins, deren besonderer Dank allen beteiligten Vereinen und ehrenamtlichen Helfern gilt.