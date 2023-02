Die Linden am Kirchplatz in Lienen werden gefällt. Das hat der Planungs- und Bauausschuss nun beschlossen. Doch es gibt Auflagen, die erfüllt werden müssen.

Die 18 Linden im Umfeld der Kirche in Lienen müssen weichen. Sie werden durch neue „bauähnliche“ Bäume ersetzt. (Archivbild)

Die Zankerei um die 18 Linden am Kirchplatz hat offenbar ein Ende. Die Bäume, die zum Teil gravierende Schäden aufweisen, müssen weichen. Das haben die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses in ihrer Sitzung am Montag, 13. Februar, einstimmig beschlossen.