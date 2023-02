„Wir lösen damit ein ganzes Bündel von Problemen“

Der Rat der Gemeinde Lienen hat in seiner Sitzung am Montagabend hinsichtlich der zukünftigen Nutzung des Gebäudes am „Diekesdamm 7“ über einen Beschlussvorschlag abstimmen lassen. Dieser beinhaltet in Punkt 1, dass Teile der Gemeindeverwaltung in das besagte Mietobjekt einziehen können und in Punkt 2, dass die vorhandenen fünf Wohneinheiten für Wohnzwecke genutzt werden dürfen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet