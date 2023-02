Von einem eigenen Gewerbe träumt so mancher Bürger. Doch der Schritt in die Selbstständigkeit ist nicht immer leicht. In Lienen wird jetzt eine Existenzgründungsberatung angeboten.

Der Schritt in die Selbstständigkeit wirft zu Beginn einige Fragen auf: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Wie schreibe ich einen Businessplan? Oder auch: Wie gestaltet sich die Finanzierung?

Manche Personen verzweifeln daher schnell und schmeißen schon vor dem Start das Handtuch. Damit der Traum von der Existenzgründung nicht schon nach kurzer Zeit wieder zerplatzt, ist es wichtig, sich vorab gut zu informieren.

Kostenlose Existenzgründungsberatung in Lienen

In Lienen findet am 21. Februar (Dienstag) eine Infoveranstaltung statt, die sich mit der Existenzgründung befasst. Das teilte die Gemeinde am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Die Diplom-Kauffrau Yasemin Örlü Köksal wird den Vortrag halten und die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten.

Yasemin Örlü Köksal ist bei der WESt mbH – der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH – angestellt. Dort ist sie Existenzgründungs- und Fördermittelberaterin und unterstützt all diejenigen, die sich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllen möchten.

Anmeldung für Beratungstermine in Lienen

Die Existenzgründungsberatung, die am 21. Februar (Dienstag) im Haus des Gastes in Lienen (Diekesdamm 1) stattfinden wird, ist für alle interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos. Anmeldungen zu der Infoveranstaltung nimmt Diplom-Kauffrau Yasemin Örlü Köksal telefonisch unter 02551/69 27 86 oder per E-Mail an yasemin.oerlue.koeksal@westmbh.de entgegen.