„Volle Fahrt voraus“: Mein Lienen e. V. stellt Programm für 2023 vor

Das Interesse an der Jahreshauptversammlung von Mein Lienen e. V., die am Donnerstag, 9. Februar, stattfand, war groß. Wie aus der Pressemitteilung des Vereins hervorgeht, haben mehr als 50 Mitglieder und geladene Gäste die Präsentationen und die Neuordnung des Vorstands mitverfolgt.

So wurden Kerstin Bethge als 2. Vorsitzende, Sandra Mauch als Schriftführerin und Björn Dreyer als Kassierer neu gewählt. Als stellvertretender Schriftführer wurde Frank Funhoff gewählt. Heiko Mauch nahm seine Wahl als stellvertretender Kassierer an. Julia Mitschke unterstützt den Vorstand als Beirätin.

„Jetzt sind wir gut, bunt und breit aufgestellt in Lienen“

Zur weiteren Unterstützung des Vorstands wurde ein Ideenkreis mit 13 Leuten ins Leben gerufen, der sich um die Ausarbeitung von Veranstaltungen, Ideen und Projekten mit kümmert. „Jetzt sind wir gut, bunt und breit aufgestellt in Lienen“, stellte die erste Vorsitzende, Ingrid Völker, überwältigt fest.

„Ich bin begeistert, dass sich so viele einbringen. Nur so kann es wirklich gelingen, hier in Lienen ein schönes Programm anzubieten. Nach dem letzten halben Jahr kann ich festhalten, dass wir schon wirklich was erreicht haben. Ohne Mitglieder und ohne die vielen Helfer und Sponsoren wäre das einfach nicht zu machen.“

Mein Lienen e. V. registriert steigende Mitgliederzahlen

Die Mitgliederanzahl hat sich um 65 Prozent erhöht. Der Verein hofft, dass sich dieser Trend auch in diesem Jahr weiter fortsetzt. „Es soll weiter viel bewegt werden. Da ist jegliche Unterstützung willkommen. Jedes Mitglied zählt“, erklärt der Verein in der Pressemitteilung.

Der Jahresbeitrag kostet 25 Euro. Für Schüler und Studenten ist eine Mitgliedschaft ab sofort kostenfrei. Darüber hinaus sei es auch möglich, als Familie Teil des Teams zu werden. Anmeldungen und sonstige Anliegen werden per E-Mail unter info@mein-lienen.de entgegengenommen. Auf der Facebookseite und der Internetseite von Mein Lienen e. V. finden Interessierte stets aktuelle Informationen zum Vereinsleben.

Mein Lienen veröffentlicht Termine für 2023

Auf der Jahreshauptversammlung gab der Vorstand von Mein Lienen e. V. einen Vorgeschmack auf die kommenden Projekte, wie etwa das Aufstellen der Fitnessgeräte und nannte auch einige Termine für das Jahr 2023:

Osterfeuer am 8. April

Gemeinsames Picknick am 18. Juni

Sonnenblumenmarkt am 17. September

Winterzauber vom 1. bis 3. Dezember

Über die genannten Vorhaben hinaus, plant der Vorstand, weitere Dinge in der Gemeinde anzuschieben. Man müsse schauen, was der Verein leisten könne und wie er angenommen werde, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.