Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Unfall auf der K32 in Lienen dauern an. (Symbolbild)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Dezember) sind die Rettungskräfte zu einem schweren Unfall auf der Hohner Straße (K32) gerufen worden. Eine Person kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben befuhr ein 20-Jähriger aus Telgte am Silverstermorgen gegen 0.15 Uhr mit einem Opel Astra die Kreisstraße in Fahrtrichtung Lienen-Kattenvenne. In Höhe der Einmündung Am Bullerbach kam der Autofahrer aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit zwei Bäumen.

Unfall in Lienen fordert einen Schwerverletzten

Bei dem Unfall wurde der junge Mann laut Polizei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert werden musste. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 4500 Euro. Wie es zu dem Unglück in Lienen kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei Steinfurt ermittelt.