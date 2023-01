Tödliche Messerattacke in Flüchtlingseinrichtung in Lotte

In einer Flüchtlingsunterkunft in Lotte ist es am Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 59-Jähriger getötet wurde. Der Tatverdächtige flüchtete, konnte aber festgenommen werden.

In der Asylbewerberunterkunft in Lotte-Wersen ist offenbar ein Mensch getöetet worden. Die Spurensicherung sicherte am Donnerstagabend Spuren.

Ein 40-jähriger Tatverdächtiger steht im Verdacht, am Donnerstagabend (12. Januar) gegen 19.35 Uhr seinen 59-jährigen Mitbewohner in einer Flüchtlingseinrichtung in Lotte an der Moorbreede getötet zu haben, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll es zwischen den beiden Ukrainern vor der Messerattacke zunächst zu einem verbalen Streit und dann zu einem körperlichen Gerangel in dem Küchenbereich des gemeinsamen Containers gekommen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 40-Jährige den 59-Jährigen mit einem Messer attackiert haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Anschließend ist der Tatverdächtige geflüchtet. Polizisten konnten ihn kurze Zeit später festnehmen.

Einsatzkräfte in der Asylunterkunft an der Moorbreede in Lotte-Wersen Foto: Fritzemeier

Zunächst wurde die Feuerwehr zur Moorbreede gerufen, weil ein Großbrand gemeldet worden war. Es hieß, eine Person sei in Gefahr. Vor Ort gab es allerdings kein Feuer, sondern die Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. Die Rettungskräfte konnten dem Mann nicht mehr helfen. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.