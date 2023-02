Probleme bei der Lufthansa: Auch FMO betroffen

Bei der Lufthansa ist es am Mittwoch zu einem großen Ausfall der IT-Systeme gekommen. Es kommt zu Flugausfällen und Verspätungen. Auch am Flughafen Münster-Osnabrück.

Auf dem Flugplan des Flughafens Münster Osnabrück (FMO) stehen für den Mittwoch nur Flüge der Lufthansa. Lediglich zwei Mal Frankfurt und zwei Mal München sollten von hier aus angeflogen werden.

Während am frühen Mittwochmorgen ein Flug vom FMO aus in die bayrische Landeshauptstadt noch abheben konnte, ist der zweite Flug des Tages, von und nach Frankfurt, annuliert worden.

Ob die zwei verbleibenden Flüge am Nachmittag stattfinden, ist noch nicht bekannt. „Wie es weiter geht, wissen wir noch nicht“, sagt Andrés Heinemann, Pressesprecher am FMO.

Streik am Freitag könnte FMO mittelbar treffen

Für Freitag hat die Gewerkschaft Verdi zu einem großen Streik an deutschen Flughäfen aufgerufen. „Der FMO ist von dem Streik nicht direkt betroffen“, sagt Heinemann.

Dennoch könnte es auch am Flughafen in Greven zu Flugausfällen und Verspätungen kommen. Denn wenn Maschinen aus Frankfurt oder München wegen des Streiks nicht starten könnten, könnten sie auch nicht am FMO landen und von hier aus weiterfliegen. „Am Donnerstag wird ein Streikflugplan der Lufthansa für den Freitag veröffentlicht. Dann können wir wahrscheinlich etwas mehr die mittelbaren Folgen für die Flüge am FMO absehen“, erklärt Heinemann.