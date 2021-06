LWL schreibt Stelle von Direktor Matthias Löb aus

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) sucht einen neuen Direktor: Die Landschaftsversammlung hat am Freitag beschlossen, die Stelle auszuschreiben. Damit gilt als klar, dass Amtsinhaber Matthias Löb keine Chance auf eine zweite Amtszeit nach 2022 hat.

SPD-Mitglied Matthias Löb ist seit Juli 2014 Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe. Doch bei der Kommunalwahl im September 2020 kippte die Große Koalition im Westfalen-Parlament, jetzt gehen CDU und Grüne Hand in Hand. Sie haben – trotz allen bekundeten Respekts – früh signalisiert, dass sie den Direktor ablösen wollen.

„Wenn das beschlossen wird, ist das heute ein schlechter Tag für den LWL“, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Karsten Koch nach Angaben von LWL-Pressesprecher Frank Tafertshofer am Freitag in der Sitzung des Landschaftsausschusses in Münster. Löb „verkörpere“ wie kein anderer „die DNA des Verbands.“

Ändern konnte das freilich nichts mehr. CDU, Grüne und FDP beschlossen gegen die Stimmen von SPD und Linken, die Stelle auszuschreiben. Damit dürfte Löbs Amtszeit Ende 2022 auslaufen.