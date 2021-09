„Mal sehen, wie der Armin so tickt“

Laschet auf dem Marktplatz in Warendorf

Laschet geht aufgeräumt lächelnd durch die Menschenreihen, die in Warendorf seinen Wahlkampfauftritt verfolgen.

Helmut, Franz-Josef und Heinz haben es sich bequem gemacht am Samstagmittag. Alle drei sind mit dem Fahrrad von Everswinkel nach Warendorf gefahren, sitzen jetzt bei schönsten Frühherbstwetter auf dem Marktplatz von Warendorf. Das erste Bier steht auf dem Tisch. Es ist ja auch warm. „Wir wollen doch mal sehen, wie der Armin so wirklich tickt. Kennen den ja nur aus dem Fernsehen und dem blöden Lacher in der Flutregion“, sagt Helmut und hebt das Glas.