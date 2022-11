Lüdinghauser urinierte gegen Streifenwagen

Ein 32-jähriger Lüdinghauser machte am Samstagabend (12.11.) deutlich, dass er eine große Abneigung gegenüber der Polizei hegt. Als eine Streifenwagenbesatzung am Dülmener Bahnhof im Einsatz war, lief der Mann an einer Polizistin vorbei und beleidigte sie.

Daraufhin ging die Beamtin in Richtung des Einsatzfahrzeugs und bemerkte, dass der 32-Jährige gerade dabei war, gegen den Streifenwagen zu urinieren, wie die Polizei berichtet. Der Mann bestätigte den Beamten gegenüber seine Beleidigung. „Ich halte nichts von der Polizei“, begründete er seinen verbalen Ausfall und die "Pinkel-Aktion". Die Polizei leitete ein Verfahren ein.