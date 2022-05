Mann mit vier Promille im Blut aus Auto geholt

Polizeibeamte erwischten in Bocholt einen 36-jährigen Mann in seinem parkenden Auto mit einem Blutalkoholwert von über vier Promille. Er war zuvor durch einen unkontrollierten Fahrstil aufgefallen. Nun folgt ein Strafverfahren.

Als Polizeibeamte am Mittwochmittag einen 36 Jahre alten Mann auf einem Parkplatz in Bocholt in seinem Auto angetroffen haben, nahmen sie einen deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert einer Blutalkoholkonzentration von über vier Promille. So erklärte sich auch, dass der 36-Jährige sich an seinem Wagen festhalten musste, um nicht zu stürzen, meldet die Polizei am Donnerstagmittag.

Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Ein Zeuge hatte gegen 13.15 Uhr die Beamten alarmiert, da der Autofahrer sehr langsam und in deutlichen Schlangenlinien auf der Straße Up de Welle unterwegs war. Ein Arzt entnahm dem Alkoholisierten eine Blutprobe, um den Blutalkoholwert exakt bestimmen zu können.

Den Führerschein stellten die Beamten sicher, woraufhin der Bocholter die Zeit bis zu seiner Ausnüchterung im Polizeigewahrsam verbrachte. Auf ihn wird nun ein Strafverfahren zukommen.