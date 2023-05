Medikamentenmangel: Jedes zweite Rezept betroffen

Um die Menschen mit Blick auf den sich verschärfende Medikamenten-Engpass überhaupt noch adäquat versorgen zu können, fordern die Apotheker in Westfalen-Lippe, wirkgleiche Präparate vereinfacht an alle Patienten abgeben und dies mit allen 96 Krankenkassen abrechnen zu können. „Wir Apotheker brauchen deutlich mehr Beinfreiheit in der Versorgung“, forderte der Vorstands­vorsit­zen­de des Apothekerverbandes Westfalen-Lippe, Thomas Rochell, am Montag in Kamen.

Nur durch die im Zuge der Corona-Pandemie erleichterten Ausgabe von wirkstoffgleichen Präparaten sei es in den vergangenen Monaten überhaupt noch möglich gewesen, die Patienten angemessen zu versorgen. Diese Ausnahmeregelungen sind jedoch zum 7. April ausgelaufen.

Lieferengpässe sind dauerhaftes Problem

Lieferengpässe bei Medikamenten sind ein dauerhaftes, seit Jahren zunehmendes Problem, so der Verband. Betroffen seien längst nicht mehr nur Antibiotika, Herz-Kreislauf-Medikamente sowie Diabetes- und Schmerzmittel. Lieferengpässe gebe es inzwischen auch bei vielen Standard-Produkten.

Auf ei­ner vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte geführten Liste finden sich derzeit rund 500 nicht lieferbare Arzneimittel. Laut Verband handelt es sich dabei in erster Linie um Allerweltspräparate. Nach einer Studie des Apothekerverbandes Nordrhein sei „ak­tuell jedes zweite Rezept von einem Engpass betroffen“, sagte Jan Harbecke, Vorstandsmitglied im Apothekerverband Westfalen-Lippe.

Kommentar zum Medikamentenmangel: Mangelhaft Foto: Erklären lässt sich der Medikamenten-Engpass ohne Weiteres. Eine ausgeprägte Geiz-ist-geil-Kultur vor allem der Krankenkassen führte zu einer Verlagerung der Produktion ins billige Ausland und zur Konzentration auf wenige Hersteller. Kommen Rohstoff-Mängel oder Lieferschwierigkeiten hinzu, ist der Mangel da. Was sich gut ­erklären lässt, muss aber nicht leicht zu verstehen sein.



In ganz Europa sind Allerweltsarzneien Mangelware. ­Fiebersäfte, Schmerzmittel, Antibiotika. Das Problem ist hausgemacht und inzwischen so komplex, dass es nicht kurzfristig zu lösen ist. Spätestens seit Corona ist aber klar: Wirksame Medikamente entwickeln und herstellen zu können, ist wertvoll und im Krisenfall essenziell. Was für eine Pandemie gilt, ist auch im Alltag richtig. Heißt: Es macht Sinn, die Medikamenten-Produktion nach Europa zurückzuholen.



Das Problem ist: Anordnen lässt sich das nicht. Anreize könnten allerdings helfen. Ein Lösungsansatz kommt aus Deutschland. Die Bundesregierung will, dass bei der Preisfestlegung berücksichtigt werden muss, wo das ­Medikament produziert wurde. Klingt gut, könnte helfen. Nicht sofort, aber perspektivisch. Und es wäre ein erster Schritt, um den Mangel dauerhaft zu beseitigen. | Von Elmar Ries ...

„Diese Liste umfasst aber nur die verschreibungspflichtigen Medikamente“, ergänzte Sebastian Sokolows­ki von der Apothekerkammer. Insgesamt seien 1000 Arzneimittel nicht lieferbar. „Die Lage war noch nie so schlimm.“

Laumann begrüßt Vereinfachung

Vergangene Woche hatten sich Apothekerverbände und Krankenkassen in NRW darauf verständigt, verfügbare wirkgleiche Arzneimittel an Patienten auszugeben, auch wenn das Präparat nicht auf dem Rezept aufgeführt ist. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) begrüßte die Vereinfachung als „bürgerfreundlich“.

Thomas Rochell kritisiert jedoch, dass die Einigung nicht für Versicherte bei Ersatz- und Betriebskrankenkassen gelte. Damit hätten zahllose Patienten nichts von der sinnvollen Sonderregelung.